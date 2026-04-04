جاده چالوس یکطرفه می شود

به گزارش خبرگزاری مهر،سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه فراجا، با اشاره به پایان طرح نوروزی ۱۴۰۵ و آغاز موج نهایی بازگشت مسافران اظهار کرد: با توجه به افزایش قابل توجه حجم تردد در محورهای شمالی و پیش‌بینی تداوم این شرایط تا ساعات پایانی امشب(۱۵فروردین)، محدودیت‌های ترافیکی به‌منظور ارتقای ایمنی و تسهیل در عبور و مرور اعمال شده است.

وی افزود: بر این اساس، از ساعت ۱۰:۰۰ صبح امروز (۱۵ فروردین)، تردد انواع وسایل نقلیه در محور چالوس و آزادراه تهران–شمال در مسیر جنوب به شمال ممنوع شده و مسیر شمال به جنوب (به سمت تهران و کرج) به‌صورت یک‌طرفه اجرا خواهد شد.این محدودیت‌ها تا زمان تخلیه کامل بار ترافیکی ادامه خواهد داشت.

رئیس پلیس راه فراجا در تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور گفت: در حال حاضر ترافیک در محور چالوس مسیر شمال به جنوب، حدفاصل مرزن‌آباد تا دزبن در اکثر مقاطع سنگین گزارش شده است.

وی ادامه داد: در محور هراز نیز ترافیک در مسیر جنوب به شمال در محدوده سه‌راهی چلاو و در مسیر شمال به جنوب در محدوده‌های نارنجستان، سه‌راهی چلاو، بایجان، شاهاندشت و حدفاصل رینه تا آب‌اسک سنگین است.

سردار کرمی اسد خاطرنشان کرد: تردد در محورهای فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال، آزادراه قزوین–رشت (رفت و برگشت) و همچنین محور چالوس در مسیر جنوب به شمال روان گزارش شده و در حال حاضر محورهای شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند.

وی با اشاره به وضعیت سایر محورهای کشور گفت: در آزادراه قزوین–کرج–تهران حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و محدوده بوستان جنگلی چیتگر و همچنین در آزادراه قم–تهران محدوده شهر آفتاب، ترافیک سنگین در جریان است. همچنین در برخی محورهای استان کردستان بارش باران گزارش شده است.

رئیس پلیس راه فراجا درباره محورهای مسدود بیان کرد: کمربندی شرقی شهر کرمانشاه در مسیر رفت و برگشت مسدود بوده و تردد از مسیرهای جایگزین شامل داخل شهر و کمربندی غربی انجام می‌شود.

وی افزود: محورهای پونل–خلخال، پاتاوه–دهدشت، کمربندی یاسوج–اصفهان و بادوله–بامنیر نیز تا اطلاع بعدی مسدود هستند.

سردار احمد کرمی اسد در پایان با اشاره به انسدادهای فصلی تصریح کرد: محورهای گنجنامه–تویسرکان، سروآباد–پاوه (گردنه تته)، سی‌سخت–پادنا و وازک–بلده نیز به‌دلیل شرایط فصلی مسدود بوده و از رانندگان خواست پیش از سفر،از آخرین وضعیت راه‌ها اطلاع کسب نمونده و زمان سفرشان را مدیریت کنند.