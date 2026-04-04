به گزارش خبرنگار مهر، از آغاز جنگ تحمیلی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران و با افزایش فشارهای سیاسی و امنیتی علیه کشورمان، تهدیدهایی نیز درباره هدف قرار گرفتن زیرساختهای حیاتی کشور مطرح شده است. این تهدیدها در بازه های زمانی مختلف از سوی مقامات آمریکایی و رژیم غاصب صهیونیستی علیه زیرساختهای انرژی، برق و پالایشگاههای ایران مورد اشاره قرار گرفتند.
با وجود این تهدیدها، کارشناسان و مسئولان بر این باور هستند که با توجه به تجربه چند دهه گذشته جمهوری اسلامی، با وقوع چنین خطای محاسباتی ای ایران، نه تنها در برابر چنین فشارهایی ایستادگی خواهد کرد، بلکه به پشتوانه دانش بومی، ظرفیتهای صنعتی و نیروی انسانی متخصص، قادر است زیرساختهایی ایجاد کند که در بسیاری از کشورهای منطقه نمونههای مشابه آن به سختی یافت شود.
اما بر کسی پوشیده نیست که صنعت برق، شبکه آب و فاضلاب و مجموعه پالایشگاههای کشور به عنوان ستونهای اصلی پیشرفت اقتصادی و صنعتی ایران شناخته میشوند؛ زیرساختهایی که حفظ و پایداری آنها به یک اولویت ملی تبدیل شده است و ایران طی دهههای گذشته سرمایهگذاری گستردهای جهت توسعه این زیرساختها انجام داده است. به عنوان مثال پالایشگاههای نفت و گاز کشور بخش مهمی از این منظومه زیرساختی را تشکیل میدهند. تأسیساتی که نه تنها نیاز داخلی به فرآوردههای نفتی را تأمین میکنند، بلکه بخشی از توان صادراتی کشور را نیز تشکیل میدهند و به اذعان بسیاری از کارشناسان همین زیرساختها هستند که امکان توسعه صنعتی، رشد تولید و حرکت اقتصاد کشور را فراهم میکنند.
مسئولان حوزه انرژی بارها تأکید کردهاند که این زیرساختها، داراییهای راهبردی کشور محسوب میشوند و هرگونه تهدید علیه آنها در واقع تهدیدی علیه رفاه و امنیت مردم است و حمله به تأسیسات حیاتی نظیر نیروگاهها، شبکههای برق، پالایشگاهها و تأسیسات آبرسانی نه تنها تبعات اقتصادی گستردهای دارد، بلکه میتواند پیامدهای انسانی و زیستمحیطی جدی نیز به همراه داشته باشد.
مسئولان صنعت نفت و انرژی بارها اعلام کردهاند که پالایشگاهها و تأسیسات حیاتی کشور به صورت مداوم پایش و حفاظت میشوند و برنامههای متعددی برای افزایش تابآوری این زیرساختها در برابر تهدیدات مختلف طراحی شده است و یکی از نکاتی که همواره مورد تأکید مدیران بخش انرژی قرار گرفته، افزایش تابآوری زیرساختهای حیاتی کشور در سالهای اخیر است. توسعه فناوریهای بومی، استفاده از سامانههای پیشرفته پایش و حفاظت و همچنین طراحی شبکههای جایگزین و پشتیبان از جمله اقداماتی است که برای حفظ پایداری خدمات حیاتی انجام شده است.
بسیاری از تجهیزات راهبردی در نیروگاهها، پالایشگاهها و شبکههای انتقال انرژی امروز با تکیه بر توان داخلی تولید میشود و همین مسئله باعث شده است تا وابستگی کشور به خارج، در این حوزهها کاهش یابد. به اعتقاد کارشناسان همین ظرفیت علمی و صنعتی باعث شده ایران در حوزههایی مانند تولید برق، پالایش نفت و توسعه زیرساختهای انرژی به جایگاهی برسد که در بسیاری از کشورهای منطقه کمتر دیده میشود و تجربه نشان داده است که زیرساختهای حیاتی جمهوری اسلامی ایران، طی سالهای گذشته با وجود فشارها و تهدیدهای مختلف همچنان به فعالیت خود ادامه دادهاند.
واقعیت این است که زیرساختهای حیاتی هر کشوری قلب تپنده اقتصاد آن محسوب میشوند و حفاظت از آنها به معنای حفاظت از زندگی روزمره مردم است. ایران نیز طی سالهای گذشته تلاش کرده با تکیه بر دانش فنی داخلی، توسعه فناوری و مدیریت تخصصی، این زیرساختها را تقویت کند.
در چنین شرایطی، بسیاری از کارشناسان معتقدند هرچند تهدیدها ممکن است ادامه داشته باشد، اما تجربه نشان داده است که ایران در برابر فشارها ایستادگی کرده و با اتکا به توان داخلی مسیر توسعه زیرساختهای حیاتی خود را ادامه داده است؛ زیرساختهایی که امروز به یکی از پایههای اصلی پیشرفت کشور تبدیل شدهاند.
