۱۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۴۸

زنجیره انسانی در نیروگاه بیستون در حمایت از صنعت برق شکل گرفت

زنجیره انسانی در نیروگاه بیستون در حمایت از صنعت برق شکل گرفت

کرمانشاه - شماری از فعالان مدنی و گروه‌های جهادی با تشکیل زنجیره انسانی در حریم نیروگاه حرارتی بیستون، حمایت خود از زیرساخت‌های صنعت برق را اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از فعالان مدنی، تشکل‌های جهادی، سازمان‌های مردم‌نهاد و جوانان عصر سه‌شنبه در محوطه پیرامونی نیروگاه حرارتی بیستون تجمع کردند.

این تجمع با هدف اعلام حمایت از زیرساخت‌های حیاتی انرژی کشور و بیان حساسیت جامعه نسبت به حفاظت از دارایی‌های ملی برگزار شد.

برگزارکنندگان این برنامه با ایجاد زنجیره انسانی، بر اهمیت صیانت از صنعت برق در برابر تهدیدات و فشارهای خارجی تأکید کردند.

حاضران همچنین با اشاره به سیاست‌های خصمانه دولت آمریکا علیه بخش انرژی ایران، اعلام کردند که ایستادگی و همراهی مردم در دفاع از دارایی‌های ملی ضرورتی انکارناپذیر است.

شرکت‌کنندگان در این گردهمایی با شعارها و پلاکاردهای مطالبه‌محور، خواستار توجه بیشتر به ایمنی زیرساخت‌ها و تقویت اقدامات بازدارنده در این حوزه شدند.

