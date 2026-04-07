زنجیره انسانی در نیروگاه بیستون در حمایت از صنعت برق شکل گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، جمعی از فعالان مدنی، تشکلهای جهادی، سازمانهای مردمنهاد و جوانان عصر سهشنبه در محوطه پیرامونی نیروگاه حرارتی بیستون تجمع کردند.
این تجمع با هدف اعلام حمایت از زیرساختهای حیاتی انرژی کشور و بیان حساسیت جامعه نسبت به حفاظت از داراییهای ملی برگزار شد.
برگزارکنندگان این برنامه با ایجاد زنجیره انسانی، بر اهمیت صیانت از صنعت برق در برابر تهدیدات و فشارهای خارجی تأکید کردند.
حاضران همچنین با اشاره به سیاستهای خصمانه دولت آمریکا علیه بخش انرژی ایران، اعلام کردند که ایستادگی و همراهی مردم در دفاع از داراییهای ملی ضرورتی انکارناپذیر است.
شرکتکنندگان در این گردهمایی با شعارها و پلاکاردهای مطالبهمحور، خواستار توجه بیشتر به ایمنی زیرساختها و تقویت اقدامات بازدارنده در این حوزه شدند.
