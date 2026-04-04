ارائه هفتمین جلسه محفل هفتگی نهج البلاغه در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه علوم نهج البلاغه وابسته به آستان مقدس عباسی، هفتمین جلسه محفل هفتگی نهج البلاغه را بر اساس طبقه‌بندی موضوعی در استان بغداد برگزار کرد.

مسئول موسسه علوم نهج البلاغه، با اشاره به اهمیت این محفل گفت: «هفتمین جلسه در چارچوب این محفل علمی برگزار شد که به‌عنوان فضایی برای بازخوانی عمیق نهج البلاغه و برجسته کردن مضامین فکری و تربیتی آن، همچنین بازتاب تأثیر آن در تربیت فرد و جامعه طراحی شده است.»

در این جلسه، دکتر طلال العبیدی به بررسی محتوای وصیت امیرالمؤمنین (علیه‌السلام) به فرزند ایشان امام حسن (علیه‌السلام) پرداخت و ابعاد موعظه، حکمت و تربیت مبتنی بر یادآوری مرگ را تشریح کرد. وی همچنین بر فلسفه تاریخ، ضرورت عبرت گرفتن از اخبار گذشتگان برای درک سرنوشت واحد انسان‌ها و قواعد رفتاری و شناختی با تأکید بر تثبیت رکن اعتقادی، تأکید کرد و ارتباط موضوعی بین وصیت علوی و چالش‌های جهانی شدن را بیان کرد.

جلسه با تأکید بر اهمیت به‌کارگیری این مفاهیم در زندگی روزمره و بهره‌برداری از نهج البلاغه به‌عنوان پروژه‌ای اصلاحی و زنده که در ساختن انسان و جامعه نقش دارد، به پایان رسید.