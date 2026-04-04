هشدار نسبت به پیامدهای حمله به خطوط تولید دارو و تجهیزات پزشکی

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا چیذری رییس هیات مدیره انجمن تولید، تامین، توزیع و صادرکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی با محکومیت حمله به بیمارستان روانپزشکی دلارام و شرکت‌های تجهیزات پزشکی و داروسازی تاکید کرد: حتی در شرایط جنگی نیز کشورهای عضو سازمان ملل موظف به رعایت قوانین بین‌المللی از جمله عدم آسیب‌رسانی به مراکز درمانی، کادر پزشکی و کلیه زیرساخت‌های بهداشتی هستند.

وی با اشاره به مفاد حقوق بین‌الملل بشردوستانه و کنوانسیون‌های ژنو افزود: بر اساس این اسناد معتبر، بیمارستان‌ها، مراکز درمانی، پرسنل سلامت و آمبولانس‌ها در زمان درگیری‌های مسلحانه از حمایت ویژه برخوردارند و هدف از وضع این قوانین، تضمین ارائه خدمات مراقبتی به مجروحان و بیماران فارغ از گرایش‌های سیاسی یا نظامی آنان است.

چیذری با تشریح مفاد کنوانسیون چهارم ژنو تصریح کرد: حمله به بیمارستان‌های غیرنظامی و واحدهای پزشکی تحت هر شرایطی ممنوع است و طرف‌های درگیر موظفند در تمامی مراحل درگیری، احترام کامل به این مراکز داشته و از آن‌ها حفاظت کنند.

رییس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و دارویی ادامه داد: پرسنل پزشکی، روحانیون و نیروهای امدادی که در خط مقدم ارائه خدمات درمانی قرار دارند، باید همواره مورد احترام و حمایت طرف‌های درگیر باشند و استفاده از نشان‌های متمایز بین‌المللی مانند صلیب سرخ و هلال احمر بر روی مراکز درمانی و وسایل نقلیه پزشکی، ابزاری ضروری برای مصونیت این مراکز از حملات ناخواسته است.

وی با اشاره به امکان ایجاد مناطق امن بشر دوستانه طبق مفاد کنوانسیون‌های ژنو گفت: ایجاد چنین مناطقی این امکان را فراهم می‌کند که بیمارستان‌ها و مراکز بهداشتی در پناه این مناطق ایمن، به ارائه خدمات حیاتی خود بدون دغدغه تعرض ادامه دهند.

چیذری در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: بر اساس قوانین بین‌المللی، حمله آگاهانه و عمدی به بیمارستان‌ها و پرسنل درمانی، مصداق بارز جنایت جنگی محسوب شده و پیگرد قانونی در مراجع بین‌المللی را در پی خواهد داشت.

وی در پایان با تاکید بر شرافت انسانی و حقوق بنیادین بشر، حمله به هرگونه زیرساخت درمانی، خطوط تولید غذا و دارو، تجهیزات پزشکی و کالاهای حیاتی را محکوم و اعلام کرد: هرگونه اقدام علیه اماکن غیرنظامی نه تنها غیراخلاقی، بلکه مغایر با مصوبات کنوانسیون‌های بین‌المللی و حقوق بشردوستانه است و جامعه جهانی باید در قبال رعایت این اصول نظارت دقیق‌تری داشته باشد.