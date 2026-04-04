۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

۱۸ فوتی در تصادفات نوروزی آذربایجان‌شرقی

تبریز- رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی اعلام کرد: ۱۸ نفر در اثر تصادفات نوروزی (۲۵ اسفند تا ۱۵ فروردین) در جاده های استان جان باختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حبیب آبراهه روز شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران گفت: در این مدت ۳۲۰ نفر در اثر حوادث رانندگی مجروح شده اند و ۵۲۰ مورد تصادف خسارتی نیز به پلیس گزارش شده است.

وی علت عمده تصادفات را سرعت غیر مجاز، سبقت و انحراف به چپ و رانندگی در شرایط خستگی و خواب الودگی عنوان کرد و افزود: عدم استفاده از کمربند توسط همه سرنشین ها باعث افزایش تعداد مصدومین و متوفیان است.

سرهنگ آبراهه به رانندگان توصیه کرد : ضمن رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی و خودداری از انجام تخلفات حادثه ساز به خصوص سرعت و سبقت غیر مجاز از تلفن همراه در حین رانندگی استفاده نکنند.

رئیس پلیس راه استان همچنین با اشاره به مسدود شدن جاده قدیم میانه _ بستان آباد در اثر حملات عصر دیروز دشمن؛ گفت: در زمان حاضر این مسیر بازگشایی شده است و تردد جریان دارد.

