ترافیک فوق سنگین در محورهای منتهی به تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار احمد کرمی اسد، رئیس پلیس راه فراجا، با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی کشور در پانزدهمین روز فروردینماه اظهار کرد: همزمان با پایان تعطیلات نوروزی ۱۴۰۵، از ساعات ابتدایی امروز (۱۵فروردین)شاهد ترافیک فوقسنگین در محورهای منتهی به مراکز استانها بهویژه ورودی شهر تهران هستیم.
وی افزود: بهمنظور مدیریت بار ترافیکی و تسهیل در بازگشت مسافران، محدودیتهایی در برخی مسیرها اعمال شده است؛ بهطوریکه از ساعت ۱۰:۰۰ صبح امروز، تردد خودروها از تهران به سمت شمال در آزادراه تهران–شمال ممنوع شده و این مسیر در محدوده مرزنآباد به سمت تهران بهصورت یکطرفه درآمده است.
رئیس پلیس راه فراجا ادامه داد: در محور هراز نیز بهدلیل حجم بالای تردد، در مقاطع مختلف محدودیتهای مقطعی و یکطرفه شدن مسیر اجرا شده است. همچنین محورهایی نظیر آزادراه ساوه–تهران، آزادراه قم–تهران، مسیر پاکدشت، قزوین–رشت و مسیرهای منتهی به کرج و تهران از بامداد امروز با ترافیک سنگین مواجه هستند.
وی با بیان اینکه شرایط ترافیکی امسال متفاوت از سالهای گذشته است، تصریح کرد: علیرغم اینکه اوج بازگشت مسافران روز گذشته (جمعه ۱۴ فروردین) پیشبینی شده بود، امروز نیز بهعنوان یک روز کاری، همچنان با حجم بالای ترافیک مشابه روزهای اوج سفر مواجه هستیم که این موضوع نشاندهنده تداوم موج بازگشت و همزمانی آن با موج دوم سفرهاست.
سردار کرمی اسد همچنین با اشاره به شرایط جوی در برخی محورها گفت:بارشهای پراکنده در برخی مسیرها موجب لغزندگی جادهها شده و ضروری است رانندگان با رعایت سرعت مطمئنه و فاصله طولی، ایمنی سفر خود را افزایش دهند.
وی در ادامه به آمار ترددهای نوروزی اشاره کرد و گفت: از ابتدای اجرای طرح نوروزی ۱۴۰۵(۲۵ اسفند۱۴۰۴) در بازه زمانی ۱۹ روزه بیش از ۴۲۰ میلیون تردد در محورهای بینشهری کشور ثبت شده است که از این میزان، حدود ۳۶۵ میلیون تردد مربوط به خودروهای سواری و وانت، بیش از ۱۳.۲ میلیون تردد مربوط به کامیونها و بیش از ۲.۳ میلیون تردد مربوط به اتوبوسها بوده است.
رئیس پلیس راه فراجا خاطرنشان کرد: روز ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ با ثبت حدود ۲۴.۲ میلیون تردد، پرترددترین روز کل بازه زمانی طرح بوده و ۱۴ فروردین نیز با بیش از ۲۳.۵ میلیون تردد، پرتردد ترین روز در فروردین ماه و نشانگر اوج موج بازگشت مسافران است.
وی درباره توزیع استانی ترددها نیز گفت: استان تهران در صدر پرترددترین استانها قرار دارد و پس از آن استانهای مازندران، البرز، خراسان رضوی و گیلان قرار گرفتهاند. در این میان، مازندران با رشد ۹ درصدی نسبت به سال گذشته، بیشترین افزایش حضور و ماندگاری مسافران را تجربه کرده است.
وی درباره وضعیت ورودی و خروجی استانها نیز گفت: استانهای تهران با ثبت حدود ۴.۸ میلیون و البرز با ثبت بیش از ۴.۲ میلیون ، بیشترین میزان ورود و خروج وسایل نقلیه را به خود اختصاص دادهاند که این موضوع به دلیل موقعیت جغرافیایی این استانها بهعنوان کریدورهای اصلی ارتباطی کشور در مسیرهای شمال، جنوب، شرق و غرب کاملاً قابل توجیه است.
سردار کرمی اسد در پایان با اشاره به ماندگاری خودروها در استانهای مسافرپذیر تأکید کرد: استانهای گیلان و مازندران بیشترین میزان ماندگاری خودرو را داشتهاند و همچنان بیش از یکصد هزار خودرو در این مناطق حضور دارند که پیشبینی میشود بهتدریج به مبادی اولیه بازگردند.
وی از رانندگان خواست پیش از سفر، از وضعیت راهها مطلع شده و با مدیریت زمان، از ورود به ترافیکهای سنگین خودداری کنند.
نظر شما