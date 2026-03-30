۱۶ فوتی‌ در تصادفات سفرهای نوروزی در آذربایجان شرقی

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حبیب آبراهه روز دوشنبه گفت: بر اثر تصادفات سفرهای نوروزی، ۲۸۰ نفر مصدوم شده‌اند.

وی گفت: در مدت سپری شده از سفرهای نوروزی ۴۲۰ مورد تصادف خسارتی در جاده‌های استان به پلیس گزارش شده است.

سرهنگ آبراهه ادامه داد: امروز در پی برخورد یک دستگاه پراید با وانت پیکاپ در کیلومتر پنج محور سامبران به سمت هوراند، امدادگران پایگاه امداد و نجات جاده‌ای یادمان شهید میکائیل عزیزی سامبران اهر، پیکر سه جان‌باخته این حادثه را از داخل خودرو رهاسازی کردند.

وی علت این حادثه را سرعت غیرمجاز، سبقت و انحراف به چپ وانت اعلام کرد و از رانندگان خواست در شرایط خستگی و خواب آلودگی از رانندگی اجتناب کنند.

رئیس پلیس راه آذربایجان شرقی استفاده نکردن سرنشینان از کمربند ایمنی را باعث افزایش تلفات حوادث رانندگی دانست.