به گزارش خبرگزاری مهر، «سیدمحمد اتابک» وزیر صنعت، معدن و تجارت با پیوستن به پویش مردمی «جان‌فدا، برای ایران»، همبستگی خود را با ملت ایران در پاسداری از امنیت و تمامیت ارضی کشور اعلام کرد. او با پیوستن به این حرکت مردمی، آمادگی خود را برای همراهی با اراده عمومی ملت ایران اعلام کرده است.

بر اساس اعلام وزارت صمت، اتابک با تاکید بر رسالت مشترک مردم و مسئولان در صیانت از کشور گفت: دفاع از ایران و حفظ تمامیت ارضی آن، وظیفه شرعی و ملی مردان و زنان غیور این سرزمین است.

پویش مردمی «جان‌فدا، برای ایران»، هم‌زمان با تهدیدات دشمن آمریکایی - صهیونیستی علیه سواحل، جزایر و مرزهای جمهوری اسلامی ایران راه‌اندازی شد و هدف آن اعلام آمادگی مردم برای دفاع از سرزمین و امنیت ملی است.

طی حدود یک‌هفته فعالیت سامانه جان‌فدا تا این لحظه بیش‌از ۱۰ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر برای جهاد با دشمن نام‌نویسی کرده‌اند که این عدد لحظه‌به‌لحظه درحال افزایش است.

پس از درخواست‌های مردمی برای جهاد مقابل دشمن، کارزاری با نام جان فدا به نشانی Janfadaa.ir به‌راه افتاد تا علاقه‌مندان ضمن نام‌نویسی برای جهاد مقابله با دشمن آمریکایی-صهیونی اعلام آمادگی کنند.