رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به پویش «جانفدا برای ایران» پیوست

علی سروش در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیوستن خود به پویش «جانفدا برای ایران» اظهار کرد: این پویش در شرایط کنونی کشور به عنوان یک حرکت مردمی شکل گرفته و بیانگر همبستگی و حمایت مردم از وطن است.
وی با بیان اینکه مردم ایران همواره در بزنگاههای حساس همراه و پشتیبان کشور بودهاند، افزود: پیوستن به این پویش نشاندهنده روحیه مسئولیتپذیری و آمادگی مردم برای دفاع از ارزشها و تمامیت ارضی کشور است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ادامه داد: پویش «جانفدا برای ایران» علاوه بر ایجاد همدلی و همبستگی در داخل کشور، پیام اقتدار و حمایت مردمی از نیروهای مسلح را نیز به دشمنان منتقل میکند.
سروش با دعوت از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه برای مشارکت در این حرکت مردمی تصریح کرد: جامعه دانشگاهی و کادر سلامت همواره در صف مقدم خدمت به مردم قرار داشتهاند و مشارکت آنان در این پویش میتواند نمادی از همراهی و مسئولیتپذیری اجتماعی باشد.
وی شکلگیری پویش «جانفدا» در کشور را اقدامی ارزشمند و اثرگذار دانست و خاطرنشان کرد: این حرکت جلوهای از حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در صحنه دفاع از کشور و پاسداری از ارزشهای ملی است.
