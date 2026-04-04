۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۵۴

فرهاد مجیدی:

فرقی ندارد مقابل چه تیمی بازی می‌کنیم فقط امتیاز می‌خواهیم

سرمربی ایرانی تیم فوتبال البطائح گفت: ما در هر بازی برای کسب امتیاز وارد زمین می شویم و امیدوارم موفق باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال البطائح و الاتحاد کلبا در هفته بیست و یکم لیگ ادنوک امارات امروز شنبه ۱۵ فروردین و از ساعت ۱۷:۲۰ به وقت تهران در ورزشگاه خالد بن محمد رو در روی هم قرار می گیرند.

البطائح و الاتحاد کلبا در شرایطی به مصاف هم می روند که هدایت البطائح بر عهده فرهاد مجیدی و در تیم کلبا هم ۴ بازیکن ایرانی حضور دارند.

فرهاد مجیدی سرمربی البطائح در رابطه با این بازی اظهار داشت: برای ما فرقی نمی‌کند که با چه تیمی بازی داریم و در هر دیدار به دنبال کسب امتیاز هستیم. بازیکنان ما آماده این دیدار هستن. و امیدوارم نمایش قدرتمندی داشته باشیم.

