دو بازیکن ایرانی در الاتحاد کلبا ماندنی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که طی هفته‌های اخیر گمانه‌زنی‌های مختلفی درباره آینده لژیونرهای ایرانی شاغل در لیگ امارات مطرح شده بود، رسانه «الخلیج الریاضی» خبر داد که احمد نوراللهی و سامان قدوس در فصل آینده نیز در ترکیب تیم فوتبال کلباء حضور خواهند داشت.

دو بازیکن ایرانی کلباء در برنامه‌های فنی این باشگاه برای فصل آینده قرار دارند و قرار است به همکاری خود با این تیم اماراتی ادامه دهند.

نوراللهی که در سال‌ گذشته یکی از مهره‌های کلیدی کلباء بوده، عملکرد قابل قبولی در ترکیب این تیم از خود به نمایش گذاشته است. سامان قدوس هم نقش موثری در خط میانی و هجومی تیم ایفا کند و مورد توجه کادر فنی قرار بگیرد.

با این شرایط، به نظر می‌رسد کلباء برای فصل آینده نیز روی توانایی‌های دو بازیکن ایرانی خود حساب ویژه‌ای باز کرده و قصد دارد با حفظ این دو بازیکن، با ثبات بیشتری وارد رقابت‌های فصل جدید شود.