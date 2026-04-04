۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۱۳

نظر بلند: ۵۵ کتابخانه کشور در حملات دشمن آمریکایی-صهیونی آسیب دیدند

زنجان- دبیر کل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور گفت: دشمن به ۵۵ کتابخانه آسیب زده که دو مورد آن کامل تخریب شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، آزاده نظربلند ظهر شنبه در بازدید میدانی از محل کتابخانه تخریب شده سید الشهدای حسینه اعظم زنجان بر اثر حمله موشکی رژیم صهیونیستی - آمریکا اظهار کرد: از آغاز حملات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به کشور ۵۵ کتابخانه آسیب دیده است و کتاب‌های آن از بین رفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد دو کتابخانه در استان‌های زنجان و ایلام کاملا تخریب شده است، تصریح کرد: کتابخانه هنگ مرزی دهلران در استان ایلام و کتابخانه سید الشهدای حسینیه اعظم زنجان به صورت ۱۰۰ درصد تخریب شده است.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با بیان اینکه متاسفانه چیزی از ساختمان، قفسه‌ها ک کتاب‌ها در کتابخانه مجموعه حسینیه اعظم زنجان باقی‌ نمانده است، ابراز کرد: کتابخانه سیدالشهدای زنجان هزار متر مربع زیربنا و بیش از ۳۵ هزار جلد کتاب داشت و به نام سرو آزادگان جهان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) مزین بود.

وی خاطرنشان کرد: قطعا فرهنگ با این تخریب‌ها متوقف نمی‌شود و این کتابخانه با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، ملی و میهنی به صورت کامل بازسازی و منابع جایگزین می‌شود و خدمات کتابخانه‌ای برقرار خواهد شد.

نظربلند تاکید کرد: امیدوارم مجامع بین‌المللی فرهنگی اتحادیه‌های علمی و انجمن حرفه‌ای کتابداران در سراسر کشور این حملات را به طور قاطع محکوم کنند؛ چراکه حمله به زیرساخت‌های فرهنگی، علمی و آموزشی،کشور، در واقع حمله به از هویت نسلی و فرهنگ مکتوب یک ملت است.

وی با بیلن اینکه با همه ظرفیت‌های فرهنگی و تخصصی که در اختیار داریم کتابخانه را بازسازی خواهیم کرد، ادامه داد: بخشی از کتاب‌های این کتابخانه در حوزه امام حسین‌شناسی منحصر به فرد بوده که شاید متاسفانه قابل جایگزینی نباشد اما سایر منابع جایگزین خواهد شد.

