نظر بلند: ۵۵ کتابخانه کشور در حملات دشمن آمریکایی-صهیونی آسیب دیدند

به گزارش خبرنگار مهر، آزاده نظربلند ظهر شنبه در بازدید میدانی از محل کتابخانه تخریب شده سید الشهدای حسینه اعظم زنجان بر اثر حمله موشکی رژیم صهیونیستی - آمریکا اظهار کرد: از آغاز حملات رژیم صهیونیستی و آمریکای جنایتکار به کشور ۵۵ کتابخانه آسیب دیده است و کتاب‌های آن از بین رفته‌اند.

وی با اشاره به اینکه از این تعداد دو کتابخانه در استان‌های زنجان و ایلام کاملا تخریب شده است، تصریح کرد: کتابخانه هنگ مرزی دهلران در استان ایلام و کتابخانه سید الشهدای حسینیه اعظم زنجان به صورت ۱۰۰ درصد تخریب شده است.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور با بیان اینکه متاسفانه چیزی از ساختمان، قفسه‌ها ک کتاب‌ها در کتابخانه مجموعه حسینیه اعظم زنجان باقی‌ نمانده است، ابراز کرد: کتابخانه سیدالشهدای زنجان هزار متر مربع زیربنا و بیش از ۳۵ هزار جلد کتاب داشت و به نام سرو آزادگان جهان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) مزین بود.

وی خاطرنشان کرد: قطعا فرهنگ با این تخریب‌ها متوقف نمی‌شود و این کتابخانه با استفاده از ظرفیت‌های فرهنگی، ملی و میهنی به صورت کامل بازسازی و منابع جایگزین می‌شود و خدمات کتابخانه‌ای برقرار خواهد شد.

نظربلند تاکید کرد: امیدوارم مجامع بین‌المللی فرهنگی اتحادیه‌های علمی و انجمن حرفه‌ای کتابداران در سراسر کشور این حملات را به طور قاطع محکوم کنند؛ چراکه حمله به زیرساخت‌های فرهنگی، علمی و آموزشی،کشور، در واقع حمله به از هویت نسلی و فرهنگ مکتوب یک ملت است.

وی با بیلن اینکه با همه ظرفیت‌های فرهنگی و تخصصی که در اختیار داریم کتابخانه را بازسازی خواهیم کرد، ادامه داد: بخشی از کتاب‌های این کتابخانه در حوزه امام حسین‌شناسی منحصر به فرد بوده که شاید متاسفانه قابل جایگزینی نباشد اما سایر منابع جایگزین خواهد شد.