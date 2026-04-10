به گزارش خبرگزاری مهر، در این روزهای حساس و مهم از تاریخ ایران که بیش از هر زمان دیگری نیازمند آگاهی‌بخشی، تعمیق اندیشه و شناخت دقیق از ریشه‌های تاریخی و اجتماعی هستیم، نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور از آغاز یک کلان‌پروژه حرفه‌ای در عرصه «مرورنویسی» خبر داد. این پروژه بزرگ با هدف ارائه مشاوره خواندن و معرفی دقیق و ساختاریافته آثار هدفمند، در قالب مجموعه‌ای با عنوان «به پیشنهاد آقا» در حال تولید است.

بر اساس این گزارش، در این پروژه قرار نیست صرفا به معرفی سطحی یا معرفی فهرستیِ کتاب‌ها بسنده شود؛ بلکه تمامی آثار انتخاب‌شده، در قالب «مرورهای تفصیلی و حرفه‌ای» کالبدشکافی و به مخاطبان عرضه می‌شوند. این مرورها در واقع گزارش‌هایی تحلیلی و ساختاریافته هستند که نه جنبه تبلیغاتی دارند و نه نقد هنری محسوب می‌شوند؛ بلکه با لحنی سرزنده و متمرکز بر ویژگی‌های اصیلِ اثر، نقش یک مشاور امین را ایفا می‌کنند تا توصیفی دقیق و جامع از کتاب ارائه داده و به خواننده برای انتخابی آگاهانه کمک کنند.

این کلان‌پروژه مرورنویسی، در سه محور اصلی و دو بخشِ مکمل (مجموعا سه دسته تولیدات) طراحی شده است:

۱. مجموعه‌مرورهای «به پیشنهاد آقا» این بخش که هسته مرکزی طرح است، شامل مرورهای تحلیلی بر سه دسته از کتاب‌هاست: آثاری که رهبر شهیدمان، حضرت آیت‌الله سیدعلی حسینی خامنه‌ای، مطالعه آن‌ها را صراحتا برای عموم مردم پیشنهاد و توصیه کرده‌اند (با تمرکز بر نیازهای فکریِ این روزهای جامعه)، کتاب‌های شاخصی که مزین به تقریظ و یادداشت ایشان هستند و کتاب‌های محوری و مهمِ شاعران و نویسندگانِ برجسته‌ای که مورد علاقه ایشان بوده‌اند.

۲. مجموعه‌مرور بر آثار پیرامونی (درباره ایشان) در کنار مجموعه اصلی، نهاد کتابخانه‌ها در حال تدوین مجموعه مجزایی از مرورهاست که منحصرا به کتاب‌های نوشته‌شده «درباره ایشان» (شامل زندگی‌نامه، بررسی منظومه فکری و سیره عملی) می‌پردازد تا پژوهشگران و علاقه‌مندان، منابع معتبر این حوزه را با شناختی کامل انتخاب کنند.

۳. مجموعه‌مرور بر کتاب‌های تدوین‌شده از بیانات و مکتوبات سومین بخش از این پروژه بزرگ، اختصاص به تولید مرورهای حرفه‌ای بر آثاری دارد که بر اساس سخنرانی‌ها، درس‌گفتارها و مکتوباتِ مقام معظم رهبری استخراج و تدوین شده‌اند. این مرورها به‌صورت یک مجموعه مدون، انسجامِ فکری و منظومه اندیشه ایشان را برای مخاطب کالبدشکافی و تحلیل می‌کنند.

ویژگی‌های متمایزکننده مرورها در این پروژه

روابط عمومی نهاد کتابخانه‌های عمومی تأکید می‌کند که تمامی متن‌های تولیدشده در این طرح، از اصول استانداردِ «مرورنویسی حرفه‌ای» پیروی می‌کنند. مهم‌ترین ویژگی‌های این مرورها عبارتند از:

- رویکرد مشاوره‌محور و حرفه‌ای: این مرورها با تکیه بر متن و محتوای کتاب و با لحنی سرزنده و متناسب با فضای اثر نوشته شده‌اند تا راهنمای عملی و مفیدی برای خوانندگان باشند.

- تحلیل ساختاری و محتوایی: هر مرور در کنار ارائۀ شناسنامه کامل اثر و خلاصه محتوا، به تحلیلِ دقیقِ ساختار، بررسی انسجام روایت، و کالبدشکافی زمینه‌های تاریخی و اجتماعیِ کتاب (به‌ویژه متناسب با شرایطِ امروز ایران) می‌پردازد.

- تعیین دقیق مخاطب هدف: در پایانِ هر مرور، مخاطبِ هدفِ کتاب و آثار هم‌رده آن به روشنی مشخص می‌شود تا هر فردِ جامعه بداند کدام اثر دقیقا با نیازها و دغدغه‌های مطالعاتیِ او هم‌خوانی دارد.

امید است با انتشار این مجموعه‌مرورهای جامع و کاربردی، گامی استوار در جهت ارتقای بینش عمومی و ترویجِ هدفمندِ کتابخوانی در این برهۀ زمانیِ مهم از کشور برداشته شود. این مجموعه‌ها به‌زودی از طریق درگاه‌های رسمیِ نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور در دسترس علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.