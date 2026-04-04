۱۷ هزار بازرسی و کشف ۱۰ هزار قلم کالای فاسد در ارومیه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا آرمیون در این زمینه اظهار کرد: در راستای حفظ و ارتقای امنیت سلامت شهروندان، از ۹ اسفند تا ۱۴ فروردین ماه، مجموعاً ۱۳ هزار و ۹۳۰ مورد بازرسی از مراکز تهیه، توزیع و فروش مواد غذایی و ۳ هزار و ۱۱۰ مورد بازرسی از اماکن عمومی توسط کارشناسان این معاونت انجام گرفته است.
وی از ارتقای سطح نظارتهای بهداشتی بر مراکز عرضه مواد غذایی و اماکن عمومی استان خبر داد و با تاکید بر استفاده از تجهیزات نوین بازرسی در محل، افزود: در این مدت ۱۰ هزار و ۵۱ مورد سنجش با استفاده از دستگاههای پرتابل بازرسی (سنجش در محل محیط و مواد غذایی) به ثبت رسیده است که نقش بسیار مهمی در تشخیص سریع آلودگیها و تخلفات بهداشتی دارد.
آرمیون در ادامه به اهمیت سلامت آب آشامیدنی اشاره کرد و گفت: در این بازه ۳۵ روزه، ۱۰ هزار و ۶۲۸ مورد کلرسنجی از منابع آب انجام شده و همزمان ۶۲۳ مورد نمونهبرداری دقیق از آب آشامیدنی و مواد غذایی جهت ارسال به آزمایشگاههای مرجع صورت گرفته است.
وی همچنین از توقیف و معدومسازی حجم قابل توجهی از اقلام غیربهداشتی خبر داد و تصریح کرد: مقدار ۱۰ هزار و ۲۹۵ مورد مواد غذایی فاسد و غیرقابل مصرف شناسایی و از چرخه مصرف خارج و معدوم شده است.
آرمیون در حوزه پیشگیری از بیماریها، خاطرنشان کرد: ۵ مورد طغیان احتمالی بیماریهای منتقل از آب و غذا به صورت دقیق بررسی و کنترل شده است.
وی با هشدار به واحدهای صنفی متخلف گفت: در پی این بازرسیها، ۷ مورد از مراکز متخلف به مراجع قضایی معرفی شده و ۲ مورد از اماکن و مراکز به دلیل عدم رعایت موازین بهداشتی پلمب (پانل) شدهاند. سلامت مردم خط قرمز ماست و با هرگونه عاملی که امنیت بهداشتی جامعه را به خطر اندازد، طبق قانون برخورد خواهد شد.
