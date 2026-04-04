۵۸۰۰ بازدید بهداشتی دامپزشکی از مراکز عرضه در استان بوشهر انجام شد

فرامرز آذرنگ در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص عملکرد اجرای طرح تشدید کنترل و نظارت بهداشتی و شرعی دامپزشکی ویژه ماه مبارک رمضان و ایام نوروز (از ۲۹ بهمن ۱۴۰۴ لغایت۱۳ فروردین ماه ۱۴۰۵) اظهار کرد: در این طرح که ۴۴ روز به طول انجامید، پنج هزار و ۸۳۶ بازدید بهداشتی از اماکن عرضه فرآورده های خام دامی توسط اکیپ های نظارتی در سطح استان انجام شد.

سرپرست اداره نظارت بر بهداشت عمومی و مواد غذایی دامپزشکی استان بوشهر تصریح کرد: در این طرح که علاوه بر مراکز عرضه، کشتارگاههای دام و طیوئر استان نیز تحت نظارت های مستمر بهداشتی و شرعی قرار داشت، ۲ هزار و ۴۹۷ راس دام در مجموع به وزن ۱۴۲ هزار و ۸۲۴ کیلوگرم در کشتارگاه‌های دام و یک میلیون و ۶۸۹ هزار و ۲۵۲ قطعه طیور در مجموع به وزن ۲ میلیون ۸۹۱ هزار ۴۶۰ کیلوگرم طیور تحت نظارت بهداشتی دامپزشکی کشتار و روانه بازار مصرف شده اند.