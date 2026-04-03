تشکیل پرونده برای ۲۴ واحد صنفی متخلف در شهرستان رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس بشیرزاده، مدیر بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان اعلام کرد: بازرس سازمان جهاد کشاورزی استان به منظور تقویت نظارت بر کیفیت و ایمنی مواد غذایی و رعایت قوانین بهداشتی و قیمت‌گذاری، در راستای برنامه‌های اجرایی فصلی، بازدیدهایی از صنوف میوه‌فروشی، مرغ‌فروشی، نانوایی و فروشگاه‌های مواد غذایی و سردخانه در شهرستان رودان انجام داد.

وی افزود: این بازدید به صورت سرزده انجام شد که شامل بررسی ۳۶ واحد صنفی بود و در مجموع ۲۴ واحد به دلیل تخلف در چند بخش کلیدی مورد توجه قرار گرفت که این تخلف ها شامل عدم ارائه فاکتور خرید به مشتریان، عدم درج قیمت محصولات به صورت شفاف، عدم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و بهداشت فنی در فرآیند تولید و فروش، و همچنین موارد گران‌فروشی بود.

بشیرزاده بیان کرد: برای هر ۲۴ واحد به صورت مجزا پرونده‌ تشکیل و جهت رسیدگی قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی تأکید کرد که این بازدید بخشی از تلاش‌های مستمر سازمان جهاد کشاورزی استان برای حفظ حقوق مصرف‌کنندگان، ارتقای استانداردهای بهداشتی و جلوگیری از فساد در بازارهای مواد غذایی است.

مدیر بازرسی و نظارت بر محصولات کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان همچنین به مصرف‌کنندگان توصیه کرد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف در فروشگاه‌ها یا صنوف غذایی، از طریق خطوط تماس مربوطه یا سامانه‌های مجازی به سازمان جهاد کشاورزی گزارش دهند تا اقدامات لازم به سرعت انجام شود.