هشدار جدی درباره سرمازدگی بهاره غلات در لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، ندا محمدی پور گفت: حساسیت گیاه به سرمازدگی در طول فصل بهار به مراتب بیشتر از زمستان است.

وی ادامه داد: در طول فصل پاییز، گندم وارد فرآیند پیچیده ای از خوگیری به سرما می شود که مقاومت آن را نسبت به سرما در زمستان افزایش می‌دهد، اما با از سرگیری رشد در بهار سریعا مقاومت به سرما را از دست می‌دهد بنابراین در این زمان مقاومت کمی به سرمازدگی وجود دارد.

محمد پور گفت: گندمی که شرایط رشدی خوب و تغذیه بهینه بخصوص با نیتروژن داشته باشد، به علت رشد انبوه و میزان رطوبت بالا به آسیب ناشی از یخبندان حساستر است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی لرستان اضافه کرد: خسارت سرمازدگی می تواند نواحی وسیع، یا فقط تعدادی از مزارع و حتی در مواردی قسمتهایی از مزارع را در برگیرد، همچنین سرمازدگی بیش تر در طول رودخانه ها، دره ها و قسمتهای گود مزارع که هوای سرد دارند ایجاد می شود و احتمال سرمازدگی در گندم های زودرس در مقایسه با گندم های دیررس بیشتر است.

محمدی پور گفت: ذکر این نکته ضروری است که پیروی از اصول مدیریت بهینه تغذیه گندم و استفاده از کودهای حاوی عناصر غذایی، مواد آلی و محرک های رشد گیاه در قالب یک برنامه مدیریتی و برنامه ریزی شده که عمدتاً از اول فصل رشد آغاز می شود، علاوه بر حصول عملکرد و کیفیت محصول، گیاه را در برابر بسیاری از تنشهای زنده و غیر زنده از جمله سرمازدگی مقاوم می سازد و تاریخ کاشت مناسب، انتخاب صحیح ارقام و تغذیه مناسب از جمله راهکارهای مدیریت خسارت های ناشی از تنش سرما در گندم هستند.

وی یادآور شد: با استفاده از توصیه های مرکز تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی استان، اقدام به تهیه پوسترهای علمی در مورد اقدامات موثر در بهبود وضعیت سرمازدگی مزارع و در اختیار همکاران مراکز جهاد کشاورزی قرار داده شده است.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی استان لرستان گفت: به کشاورزان توصیه می شود در صورت مشاهده علائم سرمازدگی در مزارع غلات خود به توصیه کارشناسان مراکز جهاد کشاورزی توجه داشته باشند.