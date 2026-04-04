تاکید «الهام علی اف» بر روابط برادرانه میان تهران و باکو

به گزارش خبرگزاری مهر، الهام علی اف رئیس‌جمهور جمهوری آذربایجان با تاکید بر روابط برادرانه میان تهران و باکو، تصریح کرد: دو کشور همچون گذشته در روزهای سخت و خوش در کنار یکدیگر خواهند بود.

وی در شبکه اجتماعی ایکس و در پاسخ به تشکر مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران نوشت: قدردانی رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران، برادرم جناب آقای مسعود پزشکیان از حمایت مردم و دولت جمهوری آذربایجان از طرف مردم ما بسیار ارزشمند تلقی می شود.

وی افزود: ملت‌های دوست و برادر ما در طول قرن ها پشتیبان یکدیگر بوده‌اند و از این به بعد نیز در روزهای خوش و سخت همواره در کنار هم خواهیم بود.

پزشکیان روز گذشته طی پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: در گفت‌وگو با برادرم الهام علی‌اف از همدردی و حمایت دولت و مردم جمهوری آذربایجان قدردانی کردم.

وی افزود: ملت‌های دوست و برادر در هنگامه سختی‌ها و تنگناها یکدیگر را باز می‌یابند و هرچه این روابط ریشه عمیق‌تر تمدنی داشته باشد، این پیوند استوارتر است.