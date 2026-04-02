۱۳ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱

در گفت‌وگوی تلفنی علی‌اف

پزشکیان: با عزم راسخ و همه ظرفیت‌ها از ایران دفاع می‌کنیم

رئیس‌جمهوری با یادآوری اینکه ایران در میانه مذاکرات با آمریکا، مورد تهاجم نظامی این کشور و رژیم اسرائیل قرار گرفت، تصریح کرد: با عزم راسخ برای دفاع از خود تاکید داریم.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران امروز در گفت‌وگوی تلفنی الهام علی‌اف رئیس‌جمهوری آذربایجان، وی را در جریان آخرین تحولات مرتبط با تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و جنایات جنگی آنان از جمله حمله به مدارس و بیمارستان‌ها و زیرساخت‌های حیاتی و صنعتی ایران قرار داد.

پزشکیان با بیان اینکه ایران در میانه مذاکرات با آمریکا، مورد تهاجم نظامی این کشور و رژیم صهیونیستی قرار گرفت، بر عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از خود با استفاده از همه ظرفیت‌ها تاکید کرد.

رئیس‌جمهوری همچنین از ابراز هم‌دردی و حمایت دولت و مردم جمهوری آذربایجان قدردانی کرد.

رئیس‌جمهوری آذربایجان با اشاره به پیامدهای منفی جنگ بر امنیت و ثبات منطقه، ابراز امیدواری کرد که هرچه سریعتر صلح و ثبات در منطقه حاکم شود.

روسای جمهوری دو کشور همچنین درباره پیشبرد همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف تبادل نظر کردند.

هادی رضایی

