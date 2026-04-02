به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان رئیسجمهوری اسلامی ایران امروز در گفتوگوی تلفنی الهام علیاف رئیسجمهوری آذربایجان، وی را در جریان آخرین تحولات مرتبط با تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و جنایات جنگی آنان از جمله حمله به مدارس و بیمارستانها و زیرساختهای حیاتی و صنعتی ایران قرار داد.
پزشکیان با بیان اینکه ایران در میانه مذاکرات با آمریکا، مورد تهاجم نظامی این کشور و رژیم صهیونیستی قرار گرفت، بر عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران برای دفاع از خود با استفاده از همه ظرفیتها تاکید کرد.
رئیسجمهوری همچنین از ابراز همدردی و حمایت دولت و مردم جمهوری آذربایجان قدردانی کرد.
رئیسجمهوری آذربایجان با اشاره به پیامدهای منفی جنگ بر امنیت و ثبات منطقه، ابراز امیدواری کرد که هرچه سریعتر صلح و ثبات در منطقه حاکم شود.
روسای جمهوری دو کشور همچنین درباره پیشبرد همکاریهای دوجانبه در زمینههای مختلف تبادل نظر کردند.
