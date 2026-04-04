به گزارش خبرنگار مهر، یاسر عربی ظهر شنبه در نخستین جلسه شورای اداری سال جاری گرمسار با حضور رئیس سازمان بهزیستی و در محل دانشگاه این شهر خواستار افزایش اعتبارات و توسعه زیر ساخت های بهزیستی شد و اظهار داشت: حمایت از اقشار آسیب پذیر امروز باید در اولویت واقع شود.

وی به موضوع تامین مسکن و اشتغال به عنوان مهمترین خواسته مددجویان گرمسار و آرادان یاد کرد و افزود: با توجه به تامین زمین اعتبارات مورد نیاز برای ساخت واحدها باید سریعتر تسریع یابد تا مددجویان صاحب خانه شوند.

عضو خانه ملت با تاکید بر اینکه توانمند سازی مددجویان با ارائه تسهیلات و تخصیص منابع مالی زمینه استقلال مالی و ارتقا جایگاه اجتماعی مددجویان می شود، تصریح کرد: در این خصوص باید منابع مالی در قالب تسهیلات تامین شود.

عربی خواستار ارتقای نمایندگی بهزیستی آرادان به اداره شد و اضافه کرد: این اقدام منجر به بهبود خدمات رسانی به مددجویان تحت پوشش این شهرستان می شود.

وی به لزوم تقویت اورژانس های اجتماعی از نظر نیروی انسانی و امکانات تاکید کرد و افزود: راه اندازی اورژانس اجتماعی در ایوانکی باید در اولویت واقع شود.