سوداگر مرگ در قرچک با ۴ کیلو مواد مخدر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور، بعد از ظهر شنبه، در جمع خبرنگاران، از دستگیری یک قاچاقچی مواد مخدر و کشف بیش از چهار کیلو انواع مواد افیونی و مهمات جنگی در عملیات غافلگیرانه پلیس خبر داد.

فرمانده انتظامی قرچک در ادامه، اظهار داشت: برابر گزارش‌های واصله مبنی بر حمل، نگهداری و توزیع مواد مخدر توسط افرادی در سطح قرچک، با توجه به شرایط حاکم بر کشور، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس مبارزه با مواد مخدر قرچک و پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی قرچک، در راستای ناامن‌سازی محیط برای سوداگران مرگ، یک مرحله عملیات غافلگیرانه را طراحی و اجرا کردند.

فرمانده انتظامی قرچک ادامه داد: ماموران با تلاش‌های شبانه‌روزی، تحقیقات میدانی و اقدامات فنی و اطلاعاتی، مخفیگاه متهم را شناسایی و پس از هماهنگی با مقام قضائی، طی یک عملیات ضربتی موفق شدند یک سوداگر مرگ را دستگیر کنند.

قاسم پور با اشاره به جزئیات این عملیات تصریح کرد: در این بازرسی، مقدار ۴ کیلو و ۲۰۰ گرم انواع مواد مخدر به همراه هفت عدد فشنگ جنگی کلت کمری کشف شد و متهم و محموله کشف شده برای سیر مراحل قانونی به پلیس مبارزه با مواد مخدر دلالت داده شدند.

این مقام انتظامی در پایان خاطرنشان کرد: متهم دستگیر شده به همراه پرونده متشکله تحویل مراجع قضائی شد و پس از صدور قرار مناسب، راهی زندان گردید.