به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در ایکس، نوشت: «رسانه‌های آمریکایی مواضع ایران را به طور جعلی منعکس می‌کنند. ما قدردان تلاش‌های پاکستان هستیم و هرگز از رفتن به اسلام آباد خودداری نکرده‌ایم. (مشکل ما با پاکستان نیست). آنچه برای ما مهم است، شرایط پایان قطعی و پایدار جنگ غیرقانونی و نامشروعی است که بر ما تحمیل شده است.»