۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۲۵

عراقچی: قدردان تلاش‌های صلح‌طلبانه پاکستان هستیم

 وزیر امور خارجه با بیان اینکه ما قدردان تلاش‌های پاکستان هستیم و هرگز از رفتن به اسلام‌آباد خودداری نکرده‌ایم، نوشت: آنچه برای ما مهم است، شرایط پایان قطعی و پایدار جنگ است.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان در صفحه شخصی خود در ایکس، نوشت: «رسانه‌های آمریکایی مواضع ایران را به طور جعلی منعکس می‌کنند. ما قدردان تلاش‌های پاکستان هستیم و هرگز از رفتن به اسلام آباد خودداری نکرده‌ایم. (مشکل ما با پاکستان نیست). آنچه برای ما مهم است، شرایط پایان قطعی و پایدار جنگ غیرقانونی و نامشروعی است که بر ما تحمیل شده است.»

کد مطلب 6791344
زهرا علیدادی

    • IR ۱۶:۴۹ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      1 0
      پاسخ
      عقب نشینی نکنید... نگذارید خون رهبر شهیدمان و فرماندهان سپاه عزیزمان توسط وطن فروشان نو-داعشی پایمال شود. ملت ولایی و مقاوم ایران پیرو رهبر انقلاب هستند و با مقاومت و صبر این مشکلات را هم تحمل میکنند. مهم نیست چقدر طول بکشد، آنقدر تحمل میکنیم تا به قله برسیم یا شربت شهادت بنوشیم. جان فدای رهبریم.
    • IR ۲۰:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      0 0
      پاسخ
      نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا جنایتکار فوری و سریع باید کشورهای عربی را ترک کنند انتقام خون شهیدان را از نیروهای متجاوز تروریست های ارتش وحشی آمریکا در کشورهای عربی می گیریم

