«شهید صوفی» الگویی جاودان از شجاعت، ایمان و ایستادگی در برابر دشمن است

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تسلیت حجت الاسلام محسن مفید مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه حضرت ابوالفضل علیه السلام استان لرستان به مناسبت شهادت شهید سردار حاج محمدحسین صوفی آمده است: «خبر شهادت سردار پاسدار حاج محمدحسین صوفی، مدافع حریم وطن را که در حمله جنایتکارانه و ناجوانمردانه رژیم صهیونیستی به فیض شهادت نائل آمد، را دریافت کردیم.

این سرباز فداکار وطن، با ایثار بی‌مانند و فعالیت های جهادی خود در عرصه های فرهنگی و اعتقادی، الگویی جاودان از شجاعت، ایمان و ایستادگی در برابر دشمنان قسم‌خورده اسلام و ایران شد و نامش را در دفتر خونین شهیدان انقلاب اسلامی ثبت کرد.

شهادت این یار وفادار، نه تنها ضایعه‌ای جبران‌ناپذیر برای خانواده محترم، همرزمان و همسنگرانش، بلکه غمی بزرگ بر دل یک ملت بیدار و مقاوم است که همواره با خون پاک شهیدانش، مسیر عزت و سربلندی را هموار می‌سازد. امیدواریم خداوند متعال، روح مطهر این شهید را با شهدای کربلا محشور فرماید و به بازماندگان صبر جمیل عطا کند.

یاد و خاطره شهید صوفی گرامی باد. روحش شاد، راهش پر رهرو»