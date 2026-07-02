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۱۱ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۴

سردار اکبرزاده پاسدار حریم ولایت بود

سردار اکبرزاده پاسدار حریم ولایت بود

ساری- نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شهادت سرتیپ دوم پاسدار محمد اکبرزاده را تسلیت گفت و از وی به عنوان پاسدار حریم ولایت، انسانی وارسته و مجاهد یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام عبدالله حاجی‌صادقی با صدور پیامی با اشاره به مقام والای شهادت، اظهار کرد: وداع با این جهان خاکی و پیوستن به جمع افلاکیان برای رهروان طریق الهی، مرتبه‌ای از عروج و تقرب به خداوند است؛ هرچند این فراق برای بازماندگان دشوار و جان‌سوز خواهد بود.

وی با ابراز تأثر از شهادت سرتیپ دوم پاسدار محمد اکبرزاده افزود: این شهید والامقام انسانی متواضع، پاک‌نهاد و پاسدار حریم ولایت بود که در جریان حوادث اخیر و جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا، با حضوری آگاهانه و مستمر در میادین و اجتماعات مردمی شهرهای مختلف، به تبیین حقایق و روشنگری پرداخت.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه تأکید کرد: شهید اکبرزاده با قلبی سرشار از عشق به اهل‌بیت (ع)، نظام جمهوری اسلامی و آرمان‌های انقلاب اسلامی، سرانجام شهد شیرین سعادت را نوشید و به جمع همرزمان شهید خود پیوست.

حجت‌الاسلام حاجی‌صادقی با بیان اینکه یاد و خاطره رشادت‌ها و مجاهدت‌های این شهید در دل‌های امت اسلامی ماندگار خواهد بود، شهادت وی را به همسر، فرزندان، بستگان، همرزمان، خانواده بزرگ نیروی دریایی سپاه و سپاه کربلای مازندران تبریک و تسلیت گفت و برای بازماندگان صبر و اجر و برای آن شهید علو درجات و همنشینی با اولیای الهی از درگاه خداوند متعال مسئلت کرد.

پیکر مجاهد شهید دریادار محمد اکبرزاده پیش از ظهر پنجشنبه با حضور باشکوه مردم ساری بدرقه شد.

کد مطلب 6877360

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