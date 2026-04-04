۳۰ دانشگاه ایران مورد تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفتند

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین سیمایی، وزیر علوم تحقیقات و فناوری با حضور در دانشگاه شهید بهشتی و پژوهشکده لیزر و پلاسما این دانشگاه که اخیرا مورد تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفته است، اظهار کرد: مکانی که مشاهده می‌کنید در دانشگاه شهید بهشتی پژوهشکده لیزر است که مورد تجاوز نظامی رژیم صهیونیستی و آمریکا قرار گرفت.

وی یادآور شد: هفته قبل این وضعیت را در دانشگاه علم و صنعت داشتیم، قبل تر در دانشگاه صنعتی اصفهان این وضعیت را داشتیم و شاهد دو حمله وحشیانه به مراکز آموزش عالی بودیم. تا امروز بیش از ۳۰ دانشگاه مورد حمله مستقیم قرار گرفته‌اند.

طبق اعلام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری ۱۰ استاد در جنگ ۱۲ روزه، ۵ استاد در جنگ فعلی و بیش از ۶۰ دانشجو شهید شده اند و بیش از ۳۰ دانشگاه مورد حمله قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه طبق اسناد بین الملل حمله به زیرساخت مورد نیاز شهروندان غیر نظامی کشور یک جنایت و نه فقط نقض حقوق بین الملل بلکه جنایت علیه بشریت است، توضیح داد: آیا از بین بردن راه و زدن پل افتخار است؟. باید اظهار تاسف کنیم که دشمن ما به عصر حجر برگشته است نه اینکه ما از عصر حجر آمده باشیم. دشمنی که راه در تاریخ و فرهنگ و تمدن ندارد بدتر از عصر حجر عمل و به مراکز علمی حمله میکند.

سیمایی با اشاره به اینکه در حال حاضر میلیون ها دانشجو و دانش آموز از تحصیل و تحقیق محروم شدند، افزود: بسیاری از پژوهشگاه های مهم دنیا افتخار به نیروی علمی ایرانی میکنند. به دانشجویان عالم می‌گویم که شما از ذخیره علمی ایران محروم می‌شوید چراکه ایران همیشه مبدا علمی بوده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به ابراز همدردی بسیاری از وزرای علوم کشورهای خارجی، افزود: من با همتایان صحبت کردم، آنها نیز این اقدامات را مصداق جنایت و تجاوز یک جانبه و غیر قانونی می‌دانند از همه دانشجویان و استادانی که با انتشار بیانیه و مکاتبه با دانشگاه‌های ما ابراز همدردی کردند سپاس گزارم.

سیمایی اظهار کرد: اسرائیل از سال ها پیش ترور دانشمندان ما را دربرنامه خود دانشته است. برای مثال شهید طهرانی رییس موفق دانشگاه بود. باور نکردنی است که در عصری که معروف به عصر ارزش های دموکراسی و حقوق بین الملل و بشر است بدیهی ترین حق ها پایمال می شوند