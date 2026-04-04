شناسایی ۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد شکوهی بیان کرد: در جریان پایش‌های مستمر اراضی زراعی و باغی شهرستان بندرعباس، ۲ مورد تغییر کاربری غیرمجاز با مساحت جمعا ۱۲.۶ مترمربع شامل دیوارکشی در مناطق آبشورک و ایسین محله قلعه نو شهرستان بندرعباس شناسایی شد که برای این موارد، اخطاریه توقف عملیات صادر شده و روند پیگیری قانونی آنها در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: پایش اراضی کشاورزی با جدیت ادامه دارد و پس از تعطیلات نیز این روند متوقف نخواهد شد.

شکوهی هدف از این اقدام را جلوگیری از تخریب زمین‌های حاصلخیز و حفظ کاربری کشاورزی در منطقه خواند.

‌وی با بیان اینکه حفظ اراضی کشاورزی یکی از وظایف مهم و اساسی است، اظهار کرد: این موضوع به طور مستقیم با تأمین امنیت غذایی کشور ارتباط دارد و نباید اجازه داد زمین‌های ارزشمند کشاورزی به راحتی از چرخه تولید خارج شوند.