برخورد با ۴۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر،حامد شکوهی،مدیر امور اراضی این سازمان، اظهارداشت: ۴۰ مورد حکم تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در شهرستان بندرعباس در منطقه فتح الجلیل ، شامل پی کنی و پی ریزی دیوار ، دیوارکشی به مساحت جمعاً ۴۱۴ متر مربع اجرا شد.

وی بیان داشت : براساس قانون، هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع است و علاوه بر قلع‌ وقمع بناهای احداثی، با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد..

شکوهی یادآور شد: با توجه به اثرات غیرقابل جبران تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی که منجر به به خطرافتادن امنیت غذایی کشور می‌شود، لزوم مشارکت و نظارت همگانی برکسی پوشیده نیست، بنابراین از شهروندان محترم درخواست می شود در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، مراتب را از طریق تماس با سامانه ارتباط مردمی حفاظت اراضی کشاورزی به شماره ۱۳۱ اطلاع دهند.