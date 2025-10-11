  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۱۵

برخورد با ۴۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در بندرعباس

برخورد با ۴۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در بندرعباس

بندرعباس- مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی هرمزگان از برخورد با ۴۰ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی کشاورزی در شهرستان بندرعباس خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر،حامد شکوهی،مدیر امور اراضی این سازمان، اظهارداشت: ۴۰ مورد حکم تبصره دو ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در شهرستان بندرعباس در منطقه فتح الجلیل ، شامل پی کنی و پی ریزی دیوار ، دیوارکشی به مساحت جمعاً ۴۱۴ متر مربع اجرا شد.

وی بیان داشت : براساس قانون، هرگونه تغییر کاربری اراضی کشاورزی بدون مجوز سازمان جهاد کشاورزی ممنوع است و علاوه بر قلع‌ وقمع بناهای احداثی، با متخلفان طبق قانون برخورد خواهد شد..

شکوهی یادآور شد: با توجه به اثرات غیرقابل جبران تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی که منجر به به خطرافتادن امنیت غذایی کشور می‌شود، لزوم مشارکت و نظارت همگانی برکسی پوشیده نیست، بنابراین از شهروندان محترم درخواست می شود در صورت مشاهده هرگونه تخریب و تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی، مراتب را از طریق تماس با سامانه ارتباط مردمی حفاظت اراضی کشاورزی به شماره ۱۳۱ اطلاع دهند.

کد خبر 6618185

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها