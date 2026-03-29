شناسایی ۶ مورد تغییر کاربری غیر مجاز درگشت نوروزی هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد شکوهی، مدیر امور اراضی این سازمان گفت: گشت یگان حفاظت از اراضی شهرستان های بندرعباس و میناب، عملیات رصد و پایش اراضی کشاورزی را در مناطق مختلف این شهرستان ها انجام دادند که منجر به شناسایی ۶ مورد تغییر کاربری غیرمجاز اراضی شد.

وی افزود، تغییر کاربری های واقع در روستاهای کلودنگی و آبشورک بندرعباس و چاه اسماعیل میناب در این بازدید و بررسی میدانی، شناسایی شدند.

شکوهی بیان کرد: در این گشت زنی ها، ۳ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شامل پی کنی و پی ریزی به مساحت جمعا ۲۵.۲ مترمربع در شهرستان بندرعباس و ۳ مورد تغییر کاربری غیرمجاز شامل دیوارکشی، پی کنی و پی ریزی به مساحت جمعا ۱۵۰۰ مترمربع در شهرستان میناب شناسایی شدند.

مدیر امور اراضی استان گفت: در جریان پایش انجام‌شده، وضعیت ساخت‌ و سازها، دیوارکشی‌ها، تفکیک اراضی و هرگونه فعالیت مشکوک به تغییر کاربری غیر مجاز مورد ارزیابی دقیق قرار گرفت و موارد مشکوک شناسایی، مستندسازی شده و اقدامات قانونی لازم در دستور کار قرار گرفته است.

شکوهی تصریح کرد: حفاظت از زمین‌های کشاورزی، نه تنها وظیفه‌ای قانونی، بلکه رسالتی ملی برای تأمین امنیت غذایی و توسعه پایدار استان است.



وی یادآور شد : پایش مستمر اراضی کشاورزی در دستور کار قرار دارد و با هرگونه تخلف احتمالی برابر مقررات برخورد خواهد شد و از شهروندان نیز درخواست می شود در صورت مشاهده هرگونه تغییر کاربری غیر مجاز، مراتب را از طریق سامانه ارتباط مردمی ۱۳۱ گزارش دهند.