به گزارش خبرگزاری مهر، حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در یادداشتی اظهار کرد: قریب به ۴۰ روز از جنگ تحمیلی آمریکای جهانخوار و رژیم سفاک صهیونیستی می‌گذرد. فارغ از ماهیت آزادی ستیز دشمنان و کینه تاریخی آنان نسبت به ایران و ایرانیان، که در صحبت‌های وقیحانه سران این دو دولت جعلی هویداست، امروز نقاب از چهره کریه مدعیان دروغین آزادی و حقوق بشر که سالیان طولانیست با این ادعاهای واهی، جهان را به سیطره خود درآورده‌اند افتاده است و جهان می‌رود تا تمدن نوین خود را نه بر باج بگیران جنگ دوم جهانی و نه بر شعارهای تهی از مفهوم کاسه‌لیسان ثروت‌های غارت شده از کشورهای مستضعف و مزدوران قلم‌ به دست، بلکه بر حقیقتی عظیم پایه‌ریزی نماید.

در ماهیت این پیروان بت‌پرستی‌های نوین و جاهلیت مرکب، همین بس ‌که وقتی در نبرد نظامی ره به جایی نبرده‌اند و شکست‌های مفتضحانه‌ای را نیز متحمل شده‌اند، دست خون‌آلودشان را از آستین ریا به عیان کشیده‌اند و زیرساخت‌های اقتصادی و اجتماعی را هدف قرار داده‌اند. رئیس دولت آمریکا که با انتشار لحظه هدف قراردادن پل واقع در کرج، آن را نشانه‌ی پیروزی قلمداد می‌کند براستی در کدام حقارت دست و پا می‌زند؟

بدون شک ما فاتحان این نبرد تمام کفر در برابر تمام ایمان هستیم. چرا که به رغم تصور پوچ و باطل غارتگران در رجزخوانی‌های روزهای نخستین، نه تنها دست برتر را در این جنگ ناجوانمردانه داریم بلکه مردان و زنان ما خالق زیبایی‌هایی هستند که نه تنها در محاسبات دنیاپرستان نمی‌گنجد بلکه مصداق آن لحظه فخر خداوند بر خلقت انسان است: فتبارک الله احسن الخالقین.

ایران زیباست، اما نه تنها برای تاریخ کهن و تمدن خیره کننده‌اش، و نه تنها به خاطر طبیعت چهارفصل و جنگل‌ها و دشت‌ها و کوه‌ها و رودها و جلگه‌هایش، و نه تنها برای قرار گرفتن در چهارراه جغرافیایی و سیاسی جهان، ایران زیباست چرا که در کنار همه‌ی اینها، گنجینه‌ای بزرگ به نام مکتب عاشورا دارد. مکتبی که ذلت نمی‌شناسد. به فردایی فراتر از محاسبات پوچ دنیاپرستان باور دارد و روح و معنای عشق و ایثار را در تک تک باورمندان خود به ودیعه گذاشته است. با این مردم نمی‌توان با زبان بمب و موشک سخن گفت. این همان نکته‌ای است که در ذهن ماکیاولی سردمداران جهانخوار نمیگنجد.

همه ما امروز در میدان هستیم چه در میدان رسمی نبرد نظامی، چه در میدان‌ها و خیابان‌های اتحاد و همدلی‌های جسورانه امت و چه در میدان‌های خدمت رسانی به مردم، تا نیروهای مسلح‌مان بدانند دست حمایت امت حزب الله در میعادگاه‌های شور و اجتماع خیابانی و مسیرهای خدمت و چرخه‌های اقتصادی با آنهاست تا در این بزنگاه عزت و اقتدار، تاریخ را از اولین روز خلقت شاهد بگیرند که امت حسین بن علی(ع) همچنان بر منادیان آن شعار بزرگ هستند؛"هل من ناصر ینصرنی"

تاریخ امروز شهادت خواهد داد که در عصر مدرنیته ماتریالیستی و خدعه‌های تثلیث شیطانی زر و زور و تزویر، چگونه فرزندان آدم و پیروان مکتب تشیع، کل یوم عاشورا و کل ارض کربلا را معنایی دوباره بخشیدند و هنوز بر همان عهد و میثاق نخستین با پیام‌آور رحمت و عزت باقی ماندند.

اکنون پویش جانفدا برای ایران، تداوم همان عزت است. پویشی که اکنون قریب به ۱۰ میلیون داوطلب را در سنگر خود دارد. شاید امروز بهتر از هر زمان دیگری پی ببریم به این فلسفه‌ی پررمز و راز تاریخ:

کل شهر، محرم

کل یوم، عاشورا

کل ارض، کربلا

حسن بابایی عضو پویش جان‌فدا برای ایران و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور