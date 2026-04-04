ثبت رکورد صلح در شوراهای حل اختلاف خراسان جنوبی؛ کاهش زمان رسیدگی

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: عملکرد شوراهای حل اختلاف خراسان جنوبی در سال ۱۴۰۴ از بهبود قابل توجه شاخص‌های قضایی حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که علاوه بر افزایش تعداد پرونده‌های مختومه، زمان رسیدگی نیز به شکل محسوسی کاهش یافته است.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: طی سال گذشته ۱۷ هزار و ۹۴۷ پرونده به شعب شوراهای حل اختلاف استان وارد شده که در همین مدت ۱۹ هزار و ۲۷۱ پرونده مختومه شده است.

وی با اشاره به پیشی گرفتن تعداد پرونده‌های مختومه از ورودی‌ها، این امر را نشان‌دهنده تلاش مستمر مجموعه شوراهای حل اختلاف دانست و افزود: این موفقیت حاصل همکاری و هم‌افزایی کارکنان قضایی، اعضا و دبیران شوراها در مسیر تحقق صلح و سازش پایدار است.

عبداللهی همچنین به کاهش زمان رسیدگی به عنوان یکی از شاخص‌های مهم تحول قضایی اشاره کرد و گفت: میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شوراهای حل اختلاف استان به ۲۴ روز رسیده که در مقایسه با شاخص‌های موجود، عملکردی قابل توجه ارزیابی می‌شود.

رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تأکید بر نقش شوراهای حل اختلاف در توسعه فرهنگ صلح و سازش، بیان کرد: تمرکز این شوراها بر حل‌وفصل اختلافات از طریق گفت‌وگو و مصالحه، به‌ویژه در دعاوی خانوادگی، تأثیر بسزایی در کاهش تنش‌ها و جلوگیری از گسترش اختلافات داشته است.

وی ادامه داد: نتایج حاصل از صلح و سازش در برخی پرونده‌های خانوادگی، از نظر مالی نیز قابل توجه بوده و نشان‌دهنده نقش مؤثر این نهاد در کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی است.

عبداللهی در پایان با اشاره به رویکردهای سند تحول و تعالی قضایی، بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی در حل اختلافات تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری از معتمدان محلی، ریش‌سفیدان و صلح‌یاران به عنوان راهکارهای جایگزین رسیدگی، با هدف کاهش ورودی پرونده‌ها و افزایش رضایتمندی مردم، با جدیت دنبال می‌شود.