به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی در تشریح عملکرد شعب دادگاه‌های صلح استان کرمانشاه در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد: در این مدت، بیش از ۹۷ هزار پرونده ورودی در شعب دادگاه‌های صلح ثبت شده است که از این تعداد، بیش از ۹۶ هزار پرونده مختومه شده است؛ این میزان نشان‌دهنده نرخ مختومه شدن حدود ۹۹ درصدی است، که گواهی بر کارآیی بالای این حوزه در رسیدگی سریع و مؤثر به دعاوی مردمی است.

وی با اشاره به توسعه کمی شعب دادگاه‌های صلح در استان افزود: در حال حاضر تعداد شعب فعال این دادگاه‌ها به ۳۸ شعبه رسیده است، که این افزایش ظرفیت، گام مهمی در توزیع عادلانه خدمات قضایی و کاهش اطاله دادرسی در استان محسوب می‌شود.

کرمی در ادامه وظایف و جایگاه شعب دادگاه‌های صلح را برشمرد و گفت: این دادگاه‌ها نهادهای تخصصی و مردمی‌محور هستند که بر اساس قانون، به دعاوی با اهمیت کمتر و شکل ساده‌تر رسیدگی می‌کنند؛ از جمله دعاوی مالی تا سقف معین، مزاحمت‌ها، تخلیه اماکن مسکونی، جرایم تعزیری درجه هفت و هشت، و امور حسبی مانند قیمومت، وصیت و غیبت، وظیفه دارند فرآیندهای حل و فصل سریع، کم‌هزینه و بدون تشریفات پیچیده را فراهم سازند تا مردم در کمترین زمان ممکن به حقوق خود دسترسی پیدا کنند.

وی با بیان اینکه فعالیت شعب صلح بر ارتقای سازش و استفاده از ظرفیت معتمدان محلی تمرکز دارد، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری، با توسعه شعب و استقرار قضات مجرب، شاهد افزایش میزان سازش و کاهش موجودی پرونده‌ها نسبت به سال قبل بوده‌ایم و نرخ ۹۹ درصدی مختومه شدن پرونده‌ها، نشانگر موفقیت این شعب در اجرای مأموریت‌های خود است.

در پایان، کرمی خاطرنشان کرد: دادگاه‌های صلح، تحولی بزرگ در نظام قضایی کشور هستند و عملکرد مثبت استان در سال ۱۴۰۴ نشان می‌دهد با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان ضمن افزایش سرعت رسیدگی، رضایت مراجعین و ارباب رجوع را نیز تضمین کرد.