۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۳۲

اجرای موج ۹۵ وعده صادق ۴؛ حمله به سامانه پاتریوت آمریکا

در موج ۹۵ عملیات وعده صادق ۴، حمله به آتش بارهای هایمارس ارتش تروریستی آمریکا در جزیره بوبیان کویت و سامانه پاتریوت آمریکایی در شمال بحرین انجام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: محل تجمع شلیک کنندگان موشک‌های مارکس آمریکایی، محل تجمع  فرماندهان ارشد و مربیان ارتش تروریستی امریکا و یک فروند کشتی تجاری"mcs ishika" صهیونیستی هدف موج ۹۵ قرارگرفتند

عملیات گسترده و چند جانبه نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران در صبح امروز در شعاع فراگیر منطقه غرب آسیا و سرزمین‌های اشغالی فلسطین در موج۹۵ با توکل بر خداوند منان و با رمز «یا حسن بن علی علیه السلام» و تقدیم به بی بی مریم و علیمردان خان بختیاری و تمام غیور مردان لر با موشکهای حاج قاسم، خیبرشکن و قدر اجرا شدند.

آتش بارهای "هایمارس" ارتش تروریستی امریکا در جزیره "بوبیان" کویت، سامانه پاتریوت آمریکایی در شمال بحرین، محل تجمع شلیک کنندگان موشک‌های مارکس آمریکایی، محل تجمع  فرماندهان ارشد و مربیان ارتش  تروریستی امریکا در منطقه "سیل بانه" امارات، شرکت فناوری هوش مصنوعی " اوراکل" امریکایی در امارات بخشی از اهداف مورد انهدام شده بودند. 

یک فروند کشتی تجاری با نام تجاری"mcs ishika" تحت مالکیت رژیم صهیونیستی و با پرچم کشور ثالث در بندر خلیفه بن سلمان بحرین مورد هدف قدرتمند پرتابه های نیروی دریایی قرار گرفتند. 

همچنین نقاطی در «بنی براک، پتح تیکوا ، تل‌آویو، رامات گان و کریات شمونه» با موشکهای چندکلاهکه قدر مورد هدف سنگین و مستمر قرار گرفتند. 

این موج ادامه دارد و گزارش اقدامات تهاجمی به اطلاع عموم ملت قدرشناس ایران خواهد رسید.

زهرا علیدادی

    • IR ۱۸:۴۵ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      تقدیر سپاه از عشایر غیور پس از هدف قرار دادن موثر ۲ فروند بالگرد بلک هاوک آمریکا؛ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای از عشایر غیور کشور که ۲ فروند بالگرد «بلک هاوک» در مناطق صعب العبور کوهستانی مورد اصابت موثر قرار دادند، تقدیر کرد.
    • IR ۱۹:۰۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      اصابت موشک ایران به مقر وزارت جنگ رژیم اسرائیل؛ رسانه‌های عبری اذعان کردند که در حمله موشکی صبح امروز ایران به تل‌آویو، مقر وزارت جنگ این رژیم مورد اصابت قرار گرفته است.

