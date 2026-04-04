خبر خوب برای معلولان جویای کار؛ صندوق حمایت شغلی، ضامن وام مددجویان شد

علی رامشینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه قانون جامع حمایت از معلولان وزارت تعاون را مکلف کرده که صندوق حمایت های شغلی افراد دارای معلولیت کشور را ایجاد کند، ابراز داشت: در سال ۹۹ این صندوق مصوبه هیئت وزیران را گرفت و سال ۱۴۰۳ در دولت سیزدهم اصلاحیه اساس نامه نیز انجام و کار خود را آغاز کرد.

وی با بیان اینکه کاری که صندوق حمایت های شغلی افراد دارای معلولیت کشور انجام‌می دهد در تداوم زنجیره توانمند سازی با هدف ایجاد شغل است، تاکید کرد: این صندوق اشتغال معلولان را به صورت ویژه پیگیری می کند.

مدیرعامل صندوق حمایت های شغلی افراد دارای معلولیت کشور با بیان اینکه ایجاد اشتغال برای معلولان در این صندوق دارای سه ویژگی است که نخستین آنها در دسترس بودن است، گفت: فراگیری و پایداری دومین و سومین شروط اشتغال ایجاد شده در صندوق حمایت های شغلی افراد دارای معلولیت کشور هستند لذا بر اساس این ویژگی ها کارکرد های صندوق تمهید شده است.

رامشینی با بیان اینکه بر اساس اساسنامه صندوق حمایت های شغلی افراد دارای معلولیت کشور کارکردهایی دارد و مانند دیگر صندوق ها تسهیلات اشتغال به مددجویان می دهد و می تواند تسهیلات تکلیفی بانک ها برای معلولان و مددجویان را تضمین کند، گفت: یکی از مهمترین مشکلات مددجویان برای بهره گیری از وام های بانکی مقوله ضامن و ضمانت است که صندوق در کنار اعطای تسهیلات خود اشتغال، این موضوع تضامین را هم پوشش می دهد تا مشکلات مددجویان کاهش یابد.

رامشینی بیان کرد: صندوق حمایت های شغلی افراد دارای معلولیت کشور دو دسته خدمات دیگر نیز می دهد که یکی حمایت از طرح های اشتغالزا و تولیدی مددجویان بهزیستی و دیگری حمایت و تسهیلات به واحدهای تولیدی است که در نیروی کارشان از مددجویان بهزیستی بهره گرفته اند که در این زمینه نیز اقدامات خوبی در سراسر کشور در دست اجرا است.

وی با بیان اینکه گرمسار و اساسا استان سمنان به واسطه صنعتی بودن، دارای زیرساخت های خوبی است و در لحاظ زیرساخت اشتغال مشکلی در این استان وجود ندارد اما ایجاد اشتغال برای معلولان دارای مسائل خاص خود است لذا امسال در گرمسار با منابعی که در اختیار داریم‌ ضمانت تسهیلات تکلیفی معلولان و مددجویان را قطعا انجام خواهیم داد و پنل های خورشیدی تجمیعی را نیز برای معلولان سخت اشتغال مد نظر قرار داده ایم تا بتوانند منبع درامدی داشته باشند.