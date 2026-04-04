  1. استانها
  2. قم
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۱۸

دیدار معاون رئیس‌جمهور با نماینده آیت‌الله سیستانی در قم

دیدار معاون رئیس‌جمهور با نماینده آیت‌الله سیستانی در قم

قم - معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با حجت‌الاسلام‌ شهرستانی نماینده آیت‌الله سید علی سیستانی در ایران دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، به همراه اکبر بهنام‌جو استاندار قم با حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سید جواد شهرستانی نماینده آیت‌الله سید علی سیستانی در ایران و نایب‌التولیه آستان قدس حسینی دیدار و گفت‌وگو کرد.

وی در این دیدار که با حضور جمعی از همراهان کاروان عتبه حسینی(ع) ترتیب یافته بود، بر ضرورت همدلی و همدردی با خانواده‌های داغدار حوادث اخیر تاکید شد.

حضور کاروان عتبه حسینی و نایب‌التولیه آستان قدس اباعبدالله الحسین(ع) در ایران، حامل پیام همدردی، تسلیت و تهنیت شهادت جمعی از هموطنان در تجاوزهای آمریکایی - صهیونیستی به کشورمان از سوی آیت‌الله سیستانی و تولیت آستان قدس اباعبدالله الحسین(ع) بوده است.

کد مطلب 6791479

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها