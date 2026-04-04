به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، به همراه اکبر بهنام‌جو استاندار قم با حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سید جواد شهرستانی نماینده آیت‌الله سید علی سیستانی در ایران و نایب‌التولیه آستان قدس حسینی دیدار و گفت‌وگو کرد.



وی در این دیدار که با حضور جمعی از همراهان کاروان عتبه حسینی(ع) ترتیب یافته بود، بر ضرورت همدلی و همدردی با خانواده‌های داغدار حوادث اخیر تاکید شد.



حضور کاروان عتبه حسینی و نایب‌التولیه آستان قدس اباعبدالله الحسین(ع) در ایران، حامل پیام همدردی، تسلیت و تهنیت شهادت جمعی از هموطنان در تجاوزهای آمریکایی - صهیونیستی به کشورمان از سوی آیت‌الله سیستانی و تولیت آستان قدس اباعبدالله الحسین(ع) بوده است.