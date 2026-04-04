به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، داود عزیزی در نشستی با مسئولان کمیته‌های فدراسیون تنیس بر ارائه خدمات به جامعه تنیس تاکید کرد و گفت: در شرایط کنونی نباید فعالیت‌ها با وقفه همراه شود و نیاز است با درایت و برنامه‌ریزی، امور را پیش ببریم.

در ابتدای این نشست داود عزیزی ضمن ادای احترام به مقام شامخ همه شهدای جنگ رمضان خاطر نشان کرد: متاسفانه در این ایام عزیزانی را از دست دادیم که در بین آنها زنان و کودکان بیگناه هم دیده می‌شد که این نشان می‌دهد دشمنان این آب و خاک از هیچ کوششی در کشتار و تهاجم خصمانه به ملت بزرگ ایران کوتاهی نمی‌کند.

وی ادامه داد: علی‌رغم شعارهایی که داده می‌شود شاهد هستیم زیرساخت‌های کشور هم مورد حمله قرار گرفته و حتی فضاهای ورزشی نیز در امان نیست. متاسفانه با این حملات عده کثیری از مردم در فعالیت‌های روزانه و معیشت خود با مشکلات بسیاری مواجه شده‌ و تخریب زیرساخت‌ها نشان می‌دهد دشمنان همچنان به دنبال اهداف خصمانه خود هستند.

رئیس فدراسیون تنیس یادآور شد: در این شرایط به استقبال سال نو رفتیم، این جنگ از سوی ما آغاز نشد اما باید خودمان را با شرایط کنونی همراه کنیم و این نیازمند تدبیر و درایت است. هرچند در شرایط کنونی امکان برگزاری رویدادهای ورزشی نیست اما می‌توان با برنامه‌ریزی بر روی مسائل آموزشی، فعالیت‌ها را ادامه داد و نباید امور فدراسیون و خدمات متوقف شود.

عزیزی خاطر نشان کرد: مهمترین برنامه ما در رویدادهای پیش‌رو به اعزام و حضور تیم ملی دیویس‌کاپ ایران باز می‌گردد که باید تدابیر لازم در این خصوص به کار گرفته شود. از همین امروز برنامه مناسب برای این اعزام باید در دستور کار قرار بگیرد تا ملی‌پوشان کشورمان بدون دغدغه آماده حضور در این رویداد شوند. هدف ما این است که تیم ملی دیویس‌کاپ ایران در رقابت‌های فیوچرز تونس به میدان برود و در بیرون از کشور، خود را آماده رقابت‌های دیویس‌کاپ گروه ۳ آسیا و اقیانوسیه کند تا حضوری شایسته در مالزی داشته باشد.

وی تاکید کرد: با وجود خسارت‌هایی که به بدنه فدراسیون و مرکز ملی تنیس وارد شده، نیاز است تدابیر لازم برای ارائه خدمات به جامعه تنیس در نظر گرفته شده و خللی در امور کارهای فدراسیون پیش نیاید که این کار در دست اقدام است.

در ادامه این نشست شاهرخ کشاورز دبیر فدراسیون و فرشاد صفتی رئیس کمیته تیم‌های ملی نیز به ارائه گزارش پرداخته و نقطه نظرات خود را مطرح کردند. همچنین حسین صمدی خزانه‌دار، رامین ردایی مسئول حراست، امین صانعی مدیر روابط عمومی و اکبر رجبی مسئول پشتیبانی فدراسیون نیز در خصوص شرایط کنونی و برنامه‌های آتی مطالبی را مطرح کردند.