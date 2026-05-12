مقیمی: همه باید کمک کنیم تا نتایج خوبی در دیویس کاپ بگیریم

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، سینا مقیمی اظهار داشت: چند روزی است مسابقات انتخابی تیم ملی دیویس کاپ آغاز شده تا کادر فنی، نفرات مستعد را زیر نظر بگیرد و در نهایت بهترین ها به ترکیب نهایی تیم ملی راه یابند.



وی تصریح کرد: جا دارد به حمید نداف و کادر فنی او تبریک بگویم، چه در ترکیب نهایی باشم یا نباشم، وظیفه دارم به تیم ملی کشورم کمک کنم تا بهترین اتفاقات رقم بخورد. این وظیفه همه ماست و باید تلاش کنیم تا برای تنیس اتفاقات خوبی رقم بخورد. در این انتخابی من، علی یزدانی و سامیار الیاسی حضور نداریم و تمرینات خودمان را با قدرت دنبال می کنیم. تلاش همه ما کسب موفقیت است و با حضور بهترین ها در تیم ملی باید در انتظار اتفاقات خوبی باشیم.



مقیمی یادآور شد: یکی از اتفاقات خوبی که در این انتخابی افتاد به سن کم بازیکنان باز می گردد، این شرایط ما را به آینده تنیس ایران امیدوار می کند و نسل بعدی از شرایط سنی خوبی برخوردار خواهند بود.



وی گفت: متاسفانه شرایط موجود و وضعیت سخت اقتصادی کار را برای حضور در ورزش قهرمانی به خصوص تنیس سخت کرده اما همه ما با عشق به این رشته ادامه می دهیم، بدون شک با حضور حامیان مالی شرایط بهتر و اتفاقات خوبی را در تنیس شاهد خواهیم بود.