  1. ورزش
  2. توپ و تور
۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۲:۰۳

مقیمی: همه باید کمک کنیم تا نتایج خوبی در دیویس کاپ بگیریم

مقیمی: همه باید کمک کنیم تا نتایج خوبی در دیویس کاپ بگیریم

عضو تیم ملی دیویس‌کاپ کشورمان با اشاره به برگزاری رقابت‌های انتخابی این تیم گفت: وظیفه همه ماست که کمک کنیم بهترین تیم راهی رقابت‌ها شود.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، سینا مقیمی اظهار داشت: چند روزی است مسابقات انتخابی تیم ملی دیویس کاپ آغاز شده تا کادر فنی، نفرات مستعد را زیر نظر بگیرد و در نهایت بهترین ها به ترکیب نهایی تیم ملی راه یابند.

وی تصریح کرد: جا دارد به حمید نداف و کادر فنی او تبریک بگویم، چه در ترکیب نهایی باشم یا نباشم، وظیفه دارم به تیم ملی کشورم کمک کنم تا بهترین اتفاقات رقم بخورد. این وظیفه همه ماست و باید تلاش کنیم تا برای تنیس اتفاقات خوبی رقم بخورد. در این انتخابی من، علی یزدانی و سامیار الیاسی حضور نداریم و تمرینات خودمان را با قدرت دنبال می کنیم. تلاش همه ما کسب موفقیت است و با حضور بهترین ها در تیم ملی باید در انتظار اتفاقات خوبی باشیم.

مقیمی یادآور شد: یکی از اتفاقات خوبی که در این انتخابی افتاد به سن کم بازیکنان باز می گردد، این شرایط ما را به آینده تنیس ایران امیدوار می کند و نسل بعدی از شرایط سنی خوبی برخوردار خواهند بود.

وی گفت: متاسفانه شرایط موجود و وضعیت سخت اقتصادی کار را برای حضور در ورزش قهرمانی به خصوص تنیس سخت کرده اما همه ما با عشق به این رشته ادامه می دهیم، بدون شک با حضور حامیان مالی شرایط بهتر و اتفاقات خوبی را در تنیس شاهد خواهیم بود.

کد مطلب 6827555

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه