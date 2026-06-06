شاهرخ کشاورز دبیر فدراسیون تنیس در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره اردوی آمادهسازی تیم دیویسکاپ ایران پیش از اعزام به مسابقات بینالمللی اظهار کرد: تیم ملی تنیس پیش از حضور در رقابتهای مالزی یک اردوی برونمرزی در برنامه دارد. طبق هماهنگیهای انجامشده قرار است تیم ابتدا هفته آینده به تونس اعزام شود و پس از برگزاری این اردو مستقیماً راهی مالزی خواهد شد تا در رقابتهای دیویس کاپ حاضر شود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر موضوع بلیت و برخی هماهنگیهای نهایی در حال انجام است و بهمحض نهایی شدن این موارد اعزام تیم قطعی خواهد شد. خوشبختانه شرایط کلی تیم برای حضور در این اردو مناسب است و بازیکنان نیز درگیر مسابقات داخلی و خارجی خود هستند.
کشاورز درباره ترکیب تیم دیویس کاپ توضیح داد: بازیکنانی مانند علی یزدانی و کسری رحمانی در حال حاضر در تورنمنتهای خارج از کشور حضور دارند و مشغول رقابت هستند. از سوی دیگر سینا مقیمی نیز در مسابقات داخلی حضور داشت و موفق شد در رقابتهای ۱۰۰۰ امتیازی هفته گذشته عنوان قهرمانی را کسب کند. همچنین یونس طلاور که در رقابتهای انتخابی عملکرد خوبی داشت و به عنوان نفر اول معرفی شده بود به جمع تیم اضافه شده است.
وی افزود: در واقع بازیکنان ما در شرایط مسابقه قرار دارند. شاید در یک زمان مشخص همه در کنار هم تمرین نکنند اما هرکدام درگیر مسابقات رسمی هستند و همین موضوع باعث میشود در شرایط آمادگی رقابتی باقی بمانند تا در نهایت در تونس به هم ملحق شوند و اردوی مشترک را آغاز کنند.
دبیر فدراسیون تنیس در ادامه درباره روند انتخاب نفرات اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا نیز گفت: جلسات کارشناسی همچنان ادامه دارد. نگاه فدراسیون این است که هم در تنیس و هم در پدل انتخابها بر اساس معیارهای فنی انجام شود. تعداد نفرات اعزامی هنوز نهایی نشده اما نسبت به دوره گذشته قطعاً افزایش خواهد داشت و این موضوع پس از جمعبندی جلسات آینده مشخص میشود.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: ما همچنان برگزاری مسابقات انتخابی را در دستور کار داریم. اگر بازیکنی در انتخابی عملکرد بهتری نسبت به سایرین داشته باشد یا از نظر رنکینگ و شرایط فنی در وضعیت مطلوبتری باشد طبیعتاً شانس بیشتری برای حضور در تیم ملی خواهد داشت. همچنین وضعیت آمادگی چند ماه اخیر بازیکنان نیز در تصمیمگیریها بسیار مهم است تا ترکیب نهایی بتواند بهترین جایگاه را در جدول مسابقات به دست آورد.
کشاورز در بخش دیگری از صحبتهایش به موضوع اعزام تیم پدل به بازیهای آسیایی اشاره کرد و گفت: در این بخش هم برای آقایان و هم بانوان برنامه اعزام داریم. سیاست کلی وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک همواره اعزام کیفی بوده و موضوع مدالآوری یکی از شاخصهای مهم در این تصمیمگیریهاست.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: پدل برای نخستین بار در این سطح از رقابتها حضور پیدا میکند و طبیعتاً شرایط خاص خود را دارد. ما در جلسات کارشناسی شرکت کردهایم و به نظر میرسد موافقت اولیه برای اعزام چهار بازیکن دو آقا و دو خانم جلب شده است. هرچند هنوز تصمیم نهایی اعلام نشده اما نگاه کلی مثبت است.
او افزود: البته در برخی کشورها مانند امارات بازیکنان تراز اول اسپانیایی با تابعیت این کشور در رقابتها حضور دارند که سطح مسابقات را بسیار بالا میبرد. با این حال تیم ایران نیز از شانسهای قابل توجهی برخوردار است و پدل ایران در سطح آسیا همواره نتایج قابل قبولی کسب کرده است.
کشاورز درباره احتمال کسب مدال تیم پدل در این بازیها گفت: در خصوص قول مدال ما همیشه با واقعبینی صحبت کردهایم. در پدل این شانس وجود دارد بهخصوص در بخش دو نفره ما این شانس و داریم که بتوانیم نتیجه خوبی را کسب کنیم. در تنیس نیز شرایط متفاوت است و حتی احتمال اعزام تیم میکس وجود دارد که میتواند شانس ما را افزایش دهد ولی در این بخش قول مدال دادن کار سادهای نیست.
وی در ادامه درباره وضعیت زمینهای تنیس نیز توضیح داد: در موضوع زمینها جلساتی با شرکت توسعه و تجهیز برگزار شده است. پس از دستور وزیر ورزش روند واگذاری آغاز شده اما این فرآیند زمانبر است زیرا نیاز به بررسیهای کارشناسی، تنظیم قراردادها و طی مراحل قانونی دارد. هنوز زمینها بهصورت رسمی تحویل فدراسیون نشده اما همکاری لازم در حال انجام است و امیدواریم در آینده نزدیک این موضوع نهایی شود.
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