به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون تنیس، فرشاد صفتی با اشاره به برنامه‌های پیش روی تیم دیویس کاپ کشورمان اظهار کرد: در این مسابقات تیم های تنیس ایران، ویتنام، اردن، سنگاپور، عربستان، فیلیپین، مالزی و ازبکستان حضور دارند که در نهایت سه تیم برتر به مسابقات پلی‌آف گروه ۲ جهانی در سال ۲۰۲۷ صعود خواهند کرد.

وی ادامه داد: به همین منظور با برنامه ریزی انجام شده رقابت های انتخابی از ۲۰ تا ۲۵ اردیبهشت ماه در مرکز ملی تنیس برگزار می شود تا کادر فنی ترکیب نهایی خود را برای حضور در این رویداد مشخص کنند. هدایت این تیم بر عهده حمیدرضا نداف است و تونی اندروویچ وی را در این راه همراهی می کند.

صفتی گفت: تیم ملی تنیس دیویس کاپ ایران برای آمادگی بهتر برای حضور در رقابت های دیویس کاپ گروه ۳ آسیا و اقیانوسیه قرار است سه هفته در تورجهانی تونس به میدان برود که این رقابت ها از ۲۲ خرداد آغاز و ۱۲ تیرماه به پایان می رسد تا در نهایت تیم ملی از تونس راهی کوالالامپور، محل برگزاری رقابت های دیویس کاپ شود.

وی افزود: با توجه به حوادث اخیر و خسارت هایی که به مرکز ملی تنیس و بخش های دیگر وارد شد هدف و تلاش ما این است در فرصت باقی مانده تیم را در بهترین شرایط آماده حضور در این رویداد کنیم و امیدواریم نفرات اعزامی بتوانند عملکرد خوبی را را از خود به نمایش بگذارند.