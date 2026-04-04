۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۴۶

لزوم به روز رسانی تجهیزات عملیات اضطراری هلال احمر در مازندران

لزوم به روز رسانی تجهیزات عملیات اضطراری هلال احمر در مازندران

ساری - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی مازندران از مرکز عملیات اضطراری هلال احمر استان بازدید وبر لزوم به روز رسانی تجهیزات تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریم‌پور عصر شنبه در بازدید از مرکز عملیات اضطراری جمعیت هلال احمر استان افزود: هدف از این بازدید، ارزیابی توانمندی‌ها و آمادگی‌های این مرکز در مواجهه با حوادث و بحران‌های احتمالی است.

کریم‌پور از نزدیک با روند فعالیت‌ها، تجهیزات و زیرساخت‌های موجود در مرکز آشنا شد و با تأکید بر اهمیت حیاتی مرکز عملیات اضطراری هلال احمر در حفظ ایمنی و تأمین امنیت شهروندان در شرایط بحرانی، از لزوم حمایت همه‌جانبه از این مرکز سخن گفت.

وی همچنین قول داد که اعتبارات لازم برای به‌روزرسانی تجهیزات و توسعه زیرساخت‌های مرکز تأمین خواهد شد تا گامی مؤثر در جهت افزایش کارایی و اثربخشی عملیات امدادی برداشته شود.

کریم‌پور در پایان بازدید، آمادگی و تخصص نیروهای هلال احمر را ستود و از تلاش‌های بی‌وقفه آنان در خدمت‌رسانی به مردم قدردانی کرد.

مسئولان هلال احمر مازندران در این بازدید، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه مدیریت بحران و امدادرسانی به آسیب‌دیدگان حوادث مختلف ارائه دادند و همچنین برنامه‌های آتی برای ارتقاء سطح آمادگی نیروها و بهبود وضعیت تجهیزات مرکز را تشریح کردند.

کد مطلب 6791528

