لزوم به روز رسانی تجهیزات عملیات اضطراری هلال احمر در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا کریمپور عصر شنبه در بازدید از مرکز عملیات اضطراری جمعیت هلال احمر استان افزود: هدف از این بازدید، ارزیابی توانمندیها و آمادگیهای این مرکز در مواجهه با حوادث و بحرانهای احتمالی است.
کریمپور از نزدیک با روند فعالیتها، تجهیزات و زیرساختهای موجود در مرکز آشنا شد و با تأکید بر اهمیت حیاتی مرکز عملیات اضطراری هلال احمر در حفظ ایمنی و تأمین امنیت شهروندان در شرایط بحرانی، از لزوم حمایت همهجانبه از این مرکز سخن گفت.
وی همچنین قول داد که اعتبارات لازم برای بهروزرسانی تجهیزات و توسعه زیرساختهای مرکز تأمین خواهد شد تا گامی مؤثر در جهت افزایش کارایی و اثربخشی عملیات امدادی برداشته شود.
کریمپور در پایان بازدید، آمادگی و تخصص نیروهای هلال احمر را ستود و از تلاشهای بیوقفه آنان در خدمترسانی به مردم قدردانی کرد.
مسئولان هلال احمر مازندران در این بازدید، گزارشی از اقدامات صورت گرفته در حوزه مدیریت بحران و امدادرسانی به آسیبدیدگان حوادث مختلف ارائه دادند و همچنین برنامههای آتی برای ارتقاء سطح آمادگی نیروها و بهبود وضعیت تجهیزات مرکز را تشریح کردند.
