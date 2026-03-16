به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین حیدری عصر دوشنبه در جریان حضور در مجموعه هلال احمر استان و انبار پشتیبانی آن، از نزدیک در جریان روند تأمین، نگهداری و آماده‌سازی اقلام امدادی برای استفاده در شرایط بحران قرار گرفت و بر آمادگی کامل مجموعه هلال احمر و تجهیزات امدادی برای مدیریت شرایط بحرانی تاکید کرد.

بازرس کل استان کردستان در این بازدید که با همراهی معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر استان انجام شد، انبار تجهیزات و اقلام امدادی مورد نیاز برای مواقع بحران را مورد بررسی قرار داد و روند نگهداری و آمادگی اقلام برای توزیع در شرایط اضطراری را ارزیابی کرد.

بازرس کل استان همچنین در جریان این بازدید، نحوه ارائه خدمات به حادثه‌دیدگان و همچنین اقلام آماده توزیع را بررسی کرد.

وی از نزدیک کیفیت اقلام خوراکی شامل انواع کنسرو، برنج و سایر اقلام ضروری را مورد ارزیابی قرار داد و تجهیزات امدادی از جمله چادر، پتو و وسایل گرمایشی را نیز مورد بازدید قرار داد.

حیدری در ادامه با ارزیابی وضعیت موجود، بر حفظ آمادگی کامل برای پاسخگویی به شرایط بحران تاکید و دستورهای لازم را در این زمینه به مسئولان مربوطه ابلاغ کرد.

وی همچنین رعایت پروتکل‌های پدافند غیرعامل و اصل پراکندگی در نگهداری اقلام امدادی را حایز اهمیت دانست.

بازرس کل استان کردستان در پایان از تلاش‌ها و مجاهدت‌های شبانه‌روزی امدادگران جمعیت هلال‌احمر استان قدردانی کرد و گفت: امدادگران هلال‌احمر همواره از نخستین نیروهایی هستند که در زمان وقوع حوادث در صحنه حاضر شده و در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم قرار دارند.