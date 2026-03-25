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۵ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۱۰

استاندار اصفهان بررسی روند خدمات‌رسانی در «جنگ رمضان» را آغاز کرد

استاندار اصفهان بررسی روند خدمات‌رسانی در «جنگ رمضان» را آغاز کرد

اصفهان – استاندار اصفهان با حضور در مرکز هماهنگی عملیات اضطراری جمعیت هلال‌احمر استان، از نزدیک در جریان روند خدمات‌رسانی و اقدامات امدادی در قالب طرح «جنگ رمضان» قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد شامگاه چهارشنبه با حضور در مرکز هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان، روند اقدامات و خدمات امدادی این مجموعه در قالب برنامه «جنگ رمضان» را مورد بررسی قرار داد.

در جریان این بازدید، استاندار اصفهان از بخش‌های مختلف مرکز عملیات اضطراری هلال‌احمر بازدید کرد و با سازوکار هماهنگی، پایش و هدایت عملیات‌های امدادی در این مرکز آشنا شد. در این بازدید گزارشی از روند برنامه‌ریزی‌ها، مدیریت عملیات و نحوه ارائه خدمات امدادی در سطح استان ارائه شد.

وی در ادامه با اشاره به نقش مهم جمعیت هلال‌احمر در مدیریت بحران‌ها و ارائه خدمات امدادی اظهار کرد: نیروهای امدادی، کارکنان و داوطلبان هلال‌احمر همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم حضور دارند و تلاش‌های شبانه‌روزی آنان در شرایط مختلف قابل تقدیر است.

استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح آمادگی دستگاه‌های امدادی افزود: هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های امدادی و خدماتی نقش مهمی در مدیریت بهتر شرایط و ارائه خدمات سریع‌تر و مؤثرتر به مردم دارد.

وی همچنین با بیان اینکه حضور میدانی مدیران در مراکز عملیاتی می‌تواند به تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها کمک کند، گفت: ظرفیت‌های امدادی و داوطلبانه جمعیت هلال‌احمر سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور محسوب می‌شود که در شرایط مختلف و مأموریت‌های گسترده به کمک مردم می‌آید.

جمالی‌نژاد در پایان با قدردانی از اقدامات انجام شده در جمعیت هلال‌احمر استان، بر استمرار آمادگی عملیاتی، تقویت زیرساخت‌های امدادی و حمایت از نیروهای فعال در حوزه امداد و نجات تأکید کرد.

کد مطلب 6783489

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