به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد شامگاه چهارشنبه با حضور در مرکز هماهنگی عملیات اضطراری (EOC) جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان، روند اقدامات و خدمات امدادی این مجموعه در قالب برنامه «جنگ رمضان» را مورد بررسی قرار داد.

در جریان این بازدید، استاندار اصفهان از بخش‌های مختلف مرکز عملیات اضطراری هلال‌احمر بازدید کرد و با سازوکار هماهنگی، پایش و هدایت عملیات‌های امدادی در این مرکز آشنا شد. در این بازدید گزارشی از روند برنامه‌ریزی‌ها، مدیریت عملیات و نحوه ارائه خدمات امدادی در سطح استان ارائه شد.

وی در ادامه با اشاره به نقش مهم جمعیت هلال‌احمر در مدیریت بحران‌ها و ارائه خدمات امدادی اظهار کرد: نیروهای امدادی، کارکنان و داوطلبان هلال‌احمر همواره در خط مقدم خدمت‌رسانی به مردم حضور دارند و تلاش‌های شبانه‌روزی آنان در شرایط مختلف قابل تقدیر است.

استاندار اصفهان با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح آمادگی دستگاه‌های امدادی افزود: هماهنگی و هم‌افزایی میان دستگاه‌های امدادی و خدماتی نقش مهمی در مدیریت بهتر شرایط و ارائه خدمات سریع‌تر و مؤثرتر به مردم دارد.

وی همچنین با بیان اینکه حضور میدانی مدیران در مراکز عملیاتی می‌تواند به تسریع در تصمیم‌گیری‌ها و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌ها کمک کند، گفت: ظرفیت‌های امدادی و داوطلبانه جمعیت هلال‌احمر سرمایه‌ای ارزشمند برای کشور محسوب می‌شود که در شرایط مختلف و مأموریت‌های گسترده به کمک مردم می‌آید.

جمالی‌نژاد در پایان با قدردانی از اقدامات انجام شده در جمعیت هلال‌احمر استان، بر استمرار آمادگی عملیاتی، تقویت زیرساخت‌های امدادی و حمایت از نیروهای فعال در حوزه امداد و نجات تأکید کرد.