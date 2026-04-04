۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۵۵

اصابت تیر عشایر ایران به دو بالگرد بلک هاوک آمریکایی

دو فروند بالگرد «بلک هاوک» در مناطق صعب العبور کوهستانی مورد اصابت موثر عشایر دلیر و قهرمان قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر،

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۵۵ عملیات وعده صادق۴ اعلام کرد:

عشایر غیور میهن اسلامی ایران در روز سی و پنجم جنگ، جلوه ای از قدرت حقیقی ایران را در میدان نبرد و در عمق سرزمین پهناور ایران به رخ متجاوزان مسلح و متکبر کشیدند.

عشایر شرافتمند کهکلویه بویراحمد و بختیاری هریک بصورت مستقل دو فروند بالگرد «بلک هاوک» را در مناطق صعب العبور کوهستانی و دور از حضور نیروهای مسلح ایران که برای نجات خلبانان هواپیمای F35 ساقط شده وارد حریم کشورمان شده بودند را مورد اصابت موثر قرار دادند.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از عشایر سلحشور که همیشه مرزبانان شجاع، غیور و پیروز ایران اسلامی بوده اند تشکر و قدردانی می نماید.

دشمنان احمق و متکبر ایران اسلامی باور نداشتند که با سد مستحکم ملت ایران مواجه خواهند شد ولیکن اکنون بسیج کلیه اقوام و اقشار ایرانی در دفاع از وطن اسلامی و مطالبه سراسری انتقام از تروریست های آمریکایی و صهیونیستی، دشمنان جاهل را سردرگم و متحیر ساخته است.

پیروزی نهایی و عزتمندانه با توکل بر خدا و در سایه وحدت ملی نزدیک است.

و ما النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

کد مطلب 6791536
محسن صمیمی

    • فاطمه IR ۱۸:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      ماشاءالله به شیرمردان وطن🇮🇷
    • شیرین صفوی IR ۱۹:۰۰ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      اصلا اجازه ورود به حریم کشور رو بهشون ندید غلط،کردن میخوان تیم جستجو راه بندازن بزنید آنها رو
    • ایرانی IR ۲۰:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۵
      به هم تباران لر خودم افتخارمیکنم.بهتون افتخارمیکنم.احساس غرور به من دادید.برادران خواهران شیرمرد وشیرزن لر.به نظرم باید کارخانه تفنگ برنورادرکشوربسازند.این اسلحه خیلی کاربر خوبی در مقابله حتی بالگردهای دشمن داره.خوشحالم که هم استانی شماهستم.
    • IR ۰۴:۰۳ - ۱۴۰۵/۰۱/۱۶
      عشایر هر تک تیرشان به هدف میخورد آنها خوش شانس بودند که گریختند آلبته حتما صدمات شدید خورده اند

