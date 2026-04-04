رضایی: ایران دست برتر میدان نبرد را دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی عصر شنبه در جمع مردم تنگارم با تشریح آخرین تحولات جنگ با اشاره به شدت حملات اخیر ایران گفت: سنگینترین حملات موشکی ایران در روزهای اخیر انجام شده و دشمن نتوانسته پاسخ مؤثری ارائه دهد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با رد ادعاهای مطرحشده از سوی طرف مقابل افزود: دشمن مدعی نابودی توان پدافندی و هوایی ایران است، اما در عمل شاهد سرنگونی جنگندههای پیشرفته آنها هستیم؛ این تناقضها نشاندهنده جنگ روانی و دروغپردازی است.
نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر مواضع مقامات آمریکایی گفت: آنها از ادعای حذف ایران و تغییر نظام به عقبنشینی رسیدهاند و این نشانه شکست راهبردی دشمن است.
وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی در این جنگ نشان داده که در برابر هر اقدام دشمن، پاسخ متقابل و قاطع خواهد داد و تهدیدات خود را عملی کرده است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی افزود: دشمن شکست خورده و در روزهای آینده شکستهای سنگینتری را متحمل خواهد شد.
