  1. استانها
  2. بوشهر
۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۳۵

رضایی: ایران دست برتر میدان نبرد را دارد

بوشهر- سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی گفت: علی‌رغم تبلیغات دشمن، میدان نبرد در اختیار ایران است و دشمن در وضعیت استیصال و عقب‌نشینی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی عصر شنبه در جمع مردم تنگ‌ارم با تشریح آخرین تحولات جنگ با اشاره به شدت حملات اخیر ایران گفت: سنگین‌ترین حملات موشکی ایران در روزهای اخیر انجام شده و دشمن نتوانسته پاسخ مؤثری ارائه دهد.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی با رد ادعاهای مطرح‌شده از سوی طرف مقابل افزود: دشمن مدعی نابودی توان پدافندی و هوایی ایران است، اما در عمل شاهد سرنگونی جنگنده‌های پیشرفته آن‌ها هستیم؛ این تناقض‌ها نشان‌دهنده جنگ روانی و دروغ‌پردازی است.

نماینده مردم دشتستان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییر مواضع مقامات آمریکایی گفت: آن‌ها از ادعای حذف ایران و تغییر نظام به عقب‌نشینی رسیده‌اند و این نشانه شکست راهبردی دشمن است.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی در این جنگ نشان داده که در برابر هر اقدام دشمن، پاسخ متقابل و قاطع خواهد داد و تهدیدات خود را عملی کرده است.

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی افزود: دشمن شکست خورده و در روزهای آینده شکست‌های سنگین‌تری را متحمل خواهد شد.

کد مطلب 6791555

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها