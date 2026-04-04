۱۵ فروردین ۱۴۰۵، ۱۸:۴۴

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور: تقویت آرامش و همدلی در جامعه ضروری است

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور: تقویت آرامش و همدلی در جامعه ضروری است

بوشهر-رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش در فضای عمومی جامعه گفت: کشور امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، انسجام و پرهیز از رفتارهای تنش‌زا است.

نوشاد نوشادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط حساس کشور، بر اهمیت حفظ وحدت و آرامش در میان اقشار مختلف مردم تأکید و اظهار کرد: در وضعیت کنونی، هرگونه واکنش شتاب‌زده و احساسی به اظهارنظرهای افراد، می‌تواند به تشنج در فضای جامعه دامن بزند و این موضوع به هیچ‌وجه به نفع منافع ملی نیست.

وی با بیان اینکه باید از هر اقدامی که موجب تفرقه و دوگانگی در جامعه می‌شود پرهیز کرد، افزود: همه جریان‌ها و دلسوزان کشور باید تلاش کنند تا زمینه‌ساز اتحاد، همدلی و هم‌افزایی باشند و از ایجاد فضای ملتهب جلوگیری کنند.

نوشادی همچنین با اشاره به واکنش سعید حدادیان نسبت به یادداشت محمدجواد ظریف تصریح کرد: چنین واکنش‌هایی زیبنده فضای فرهنگی و انقلابی کشور نیست و انتظار می‌رود افراد تأثیرگذار با خویشتن‌داری، سعه‌صدر و نگاه وحدت‌آفرین سخن بگویند.

رئیس شورای هیئت‌های مذهبی کشور ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام ملی هستیم و باید با همدلی و همراهی، مسیر پیروزی در برابر دشمنان را هموار کنیم.

وی با تأکید بر نقش مردم در صحنه‌های مختلف افزود: حضور مردم و همراهی آنان سرمایه اصلی کشور است و این حضور تا تحقق پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت؛ به همین دلیل، نباید اجازه داد فضای جامعه دچار تفرقه و ناامیدی شود.

نوشادی خاطرنشان کرد: تا رسیدن به پیروزی در برابر دشمن، مردم میدان را خالی نخواهند کرد و با حفظ وحدت و آرامش، مسیر مقاومت را ادامه خواهند داد.

