نوشاد نوشادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرایط حساس کشور، بر اهمیت حفظ وحدت و آرامش در میان اقشار مختلف مردم تأکید و اظهار کرد: در وضعیت کنونی، هرگونه واکنش شتابزده و احساسی به اظهارنظرهای افراد، میتواند به تشنج در فضای جامعه دامن بزند و این موضوع به هیچوجه به نفع منافع ملی نیست.
وی با بیان اینکه باید از هر اقدامی که موجب تفرقه و دوگانگی در جامعه میشود پرهیز کرد، افزود: همه جریانها و دلسوزان کشور باید تلاش کنند تا زمینهساز اتحاد، همدلی و همافزایی باشند و از ایجاد فضای ملتهب جلوگیری کنند.
نوشادی همچنین با اشاره به واکنش سعید حدادیان نسبت به یادداشت محمدجواد ظریف تصریح کرد: چنین واکنشهایی زیبنده فضای فرهنگی و انقلابی کشور نیست و انتظار میرود افراد تأثیرگذار با خویشتنداری، سعهصدر و نگاه وحدتآفرین سخن بگویند.
رئیس شورای هیئتهای مذهبی کشور ادامه داد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند انسجام ملی هستیم و باید با همدلی و همراهی، مسیر پیروزی در برابر دشمنان را هموار کنیم.
وی با تأکید بر نقش مردم در صحنههای مختلف افزود: حضور مردم و همراهی آنان سرمایه اصلی کشور است و این حضور تا تحقق پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت؛ به همین دلیل، نباید اجازه داد فضای جامعه دچار تفرقه و ناامیدی شود.
نوشادی خاطرنشان کرد: تا رسیدن به پیروزی در برابر دشمن، مردم میدان را خالی نخواهند کرد و با حفظ وحدت و آرامش، مسیر مقاومت را ادامه خواهند داد.
بوشهر-رئیس شورای هیئتهای مذهبی کشور با تأکید بر ضرورت حفظ آرامش در فضای عمومی جامعه گفت: کشور امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، انسجام و پرهیز از رفتارهای تنشزا است.
