به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حاجی میرزایی در گفت وگوی خبری در پاسخ به این پرسش که در این روزها خدمات دولت بیشتر در چه حوزههایی متمرکز هستند و با چه کیفیتی ارائه میشوند، افزود: به خاطر دارم در جریان جنگ ۱۲روزه، در همان روزی که جلسه شورای عالی امنیت ملی مورد اصابت قرار گرفت، بلافاصله پس از آن، آقای رئیسجمهور اولین تصمیمی که گرفتند این بود که اگر حادثهای رخ دهد و مشکلی پیش بیاید، شرایط کشور چگونه مدیریت خواهد شد. بلافاصله جلسه دولت تشکیل شد و ایشان تمام اختیارات خود را به وزرا و استانداران سراسر کشور تفویض کردند.
وی ادامه داد: در قانون اساسی، اصل ۱۳۸ چارچوب واگذاری برخی اختیارات اجرایی به وزرا را مشخص کرده است که رئیسجمهور بر همین اساس بخشی از اختیارات را به ترکیبی از وزرا واگذار کردند. پس از اجرای طرح انتقال یارانهها به انتهای زنجیره، تقریباً ترکیبی که آقای رئیس جمهور تعیین کرده بودند تقریباً هر روز جلساتی برگزار کرده و با اختیارات کامل، تصمیمگیری و رصد شرایط را انجام دادهاند تا پیش از بروز بحران، کشور در وضعیت مناسبی قرار گیرد و بتوان نیازهای مردم را بهخوبی تأمین کرد.
رئیس دفتر رئیسجمهور خاطرنشان کرد: از سوی دیگر، بر اساس اصل ۱۲۷ قانون اساسی، اختیاراتی نیز به استانداران تفویض شد. به این ترتیب، استانداران با اختیارات بیشتر، تلاش کردند نیازهای استانهای خود را پیشبینی، تأمین و مدیریت کنند و ذخایر لازم را در نظر بگیرند.
حاجی میرزایی با بیان اینکه یکی از نکاتی که آقای رئیسجمهور بسیار بر آن تأکید دارند، موضوع اعتماد است؛ اعتماد به نظام مدیریتی کشور اظهار کرد: به نظر میرسد نتیجه این اعتماد امروز قابل مشاهده است. وقتی با استانداران صحبت میکنیم، همگی با اطمینان از وضعیت استان خود سخن میگویند و حتی توصیه میکنند که از سایر استانها نیز جویا شویم؛ این نشان میدهد که همه با جدیت پای کار هستند.
وی افزود: نکته دیگری که مورد تأکید ایشان است این است که کشورهایی با جمعیتهای دو تا سه میلیون نفر، دارای ساختار کامل حکمرانی هستند، در حالی که استانهای ما نیز ظرفیتهای قابل توجهی دارند، اما کمتر به آنها اعتماد شده است. اینکه تصور کنیم فقط عدهای در مرکز قادر به تصمیمگیری هستند، نگاه دقیقی نیست. بر همین اساس، اختیارات به سطوح مختلف واگذار شد.
رئیس دفتر رئیسجمهور تاکید کرد: به نظر میرسد اکنون در حال برداشت ثمرات این تصمیم سنجیده هستیم. خوشبختانه، بر اساس دو نظرسنجی مستقل از دولت، بیش از ۷۳ درصد مردم از خدمات دولت رضایت دارند یا بسیار راضی هستند، که این موضوع موجب افتخار است.
حاجی میرزایی با بیان اینکه اکنون درگیر یکی از بزرگترین جنگهای سال اخیر شدهایم؛ جنگی که در آن، یکی از قدرتمندترین ارتشهای جهان با مدرنترین تجهیزات نظامی، یعنی آمریکا و یکی از شرورترین رژیم دنیا یعنی رژیم اسرائیل، به ما حمله کردهاند، گفت: با این حال، وقتی در سطح شهر تردد میکنیم و به فروشگاهها سر میزنیم، نه نشانی از صفهای طولانی دیده میشود و نه کمبودی در کالاها به چشم میخورد.
حاجی میرزایی ادامه داد: بهطور کلی، برداشت من این است که دولت در چنین شرایطی دو مسئولیت اساسی بر عهده دارد؛ نخست، تأمین نیازهای مردم و کمک به اینکه زندگی روزمره آنان در کنار رنج و اضطراب ناشی از جنگ با کمترین دغدغه ممکن ادامه یابد. این وظیفه با تمام توان در حال انجام است.
وی با بیان اینکه دومین مسئولیت مهم، پشتیبانی از نیروهای مسلح است، خاطرنشان کرد: امروز، خط مقدم این نبرد در اختیار رزمندگان و نیروهای مسلح در تمامی سطوح قرار دارد که با جدیت در حال دفاع هستند و دولت نیز وظیفه دارد پشتیبانی لازم را از آنان بهعمل آورد.
رئیس دفتر رئیسجمهور با اشاره به اینکه دولت با تمام توان و ظرفیت خود در تلاش است تا از منافع ملی کشور صیانت کند، بیان کرد: خوشبختانه، ساختار تصمیمگیری در جمهوری اسلامی ایران بهگونهای عمل کرده که در این آزمون دشوار، با موفقیت و سربلندی از آن عبور کرده است.
حاجیمیرزایی یادآور شد: در یک مقطع بسیار حساس، عالیترین مقام رهبری انقلاب اسلامی به شهادت برسد، وزیر دفاع و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح نیز به شهادت برسند؛ اما در کمتر از ۴۰ دقیقه، واکنشهای کشور آغاز میشود. این نشان میدهد که در ساختار سلسلهمراتب قدرت، وظایف بهدرستی تعریف و تقسیم شده و هر بخش، مسئولیت خود را بهموقع انجام میدهد.
وی با بیان اینکه درخصوص ادامه یا پایان جنگ نیز، سازوکارهای قانونی و معتبری برای تصمیمگیری وجود دارد که از کارآمدی لازم برخوردارند و در هر زمان و به هر شکل که لازم باشد، از حقوق مردم دفاع خواهند کرد، گفت: طبیعتاً یکی از مهمترین مسائلی که باید بهشدت مورد توجه قرار گیرد، حفظ وحدت و انسجام در جامعه است.
رئیس دفتر رئیسجمهور با تاکید بر اینکه ما صرفاً در برابر ماشین نظامی آمریکا قرار نداریم، بلکه با ماشین رسانهای و جنگ روانی این کشور نیز مواجه هستیم، عنوان کرد: ممکن است برخی افراد ابعاد این موضوع را بهدرستی درک نکنند یا اهمیت آن را بهطور دقیق تشخیص ندهند، اما واقعیت این است که ما با جبههای گستردهتر از میدان نظامی مواجه هستیم؛ جبههای که هدف آن تأثیرگذاری بر افکار عمومی و ایجاد شکاف در جامعه است.
حاجیمیرزایی با اشاره به اینکه مهمترین خطری که میتواند در راستای منافع آمریکا و اسرائیل در این جنگ عمل کند، ایجاد تفرقه و دوگانگی در جامعه است، اظهار کرد: نکتهای که آقای رئیسجمهور همواره بر آن تأکید داشتهاند، ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی است. نباید اجازه دهیم جامعه دچار دوقطبی شود. ما یک صدا هستیم؛ هرچند ممکن است دیدگاههای متفاوتی داشته باشیم، اما همه میدانیم که چه کسی، در چه چارچوبی و چگونه باید تصمیمگیری کند و همگی ملتزم به قواعد و مقررات مشخصی هستیم.
وی ادامه داد: بر همین اساس، توصیه و خواهش برادرانه من این است که توجه داشته باشیم گاهی بمبهای رسانهای و روانی که بر افکار عمومی فرود میآید، میتواند بهمراتب خطرناکتر از بمبهای فیزیکی باشد. باید این درک در جامعه تقویت شود که دشمن بهدنبال منافع ما نیست، بلکه تلاش میکند شکافها را عمیقتر کند.
رئیس دفتر رئیسجمهور تاکید کرد: ضروری است که همه ما در جهت حفظ وحدت و انسجام اجتماعی تلاش کنیم. کشور ما دارای ساختارهای مشخص و معتبری برای تصمیمگیری است؛ از جمله رهبری و شورای عالی امنیت ملی که با برخورداری از اختیارات قانونی، متشکل از مسئولان سیاسی و فرماندهان نظامی، بهصورت مستمر شرایط را رصد، تحلیل و مدیریت میکنند. مصوبات این شورا نیز پس از تأیید مقام معظم رهبری، به اجرا درمیآید.
حاجیمیرزایی در نهایت، هر تصمیمی که در این چارچوبها اتخاذ شود، مبتنی بر جمعبندیهای دقیق و در راستای منافع ملی کشور خواهد بود. بنابراین ما تابع نظام تصمیمگیری کلان کشور هستیم.
نظر شما