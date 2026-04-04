پیام تسلیت علی اکبر ولایتی در پی شهادت همسر کمال خرازی

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب در پیامی شهادت همسر کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجه را در پی حمله تروریستی دشمن تسلیت گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

《إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَیٰ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُم بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ》

خداوند از مؤمنان، جان‌ها و اموالشان را خریده است، در برابر اینکه بهشت برای آنان باشد؛

برادر ارجمند جناب آقای دکتر کمال خرازی

رئیس محترم شورای راهبردی روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران

شهادت مظلومانه همسر فداکار و همراه جنابعالی، سرکار خانم منصوره رئیس‌قاسم، موجب تألم و تأسف فراوان گردید.

اینجانب سال‌ها شاهد خدمات ارزنده شما در دستگاه سیاست خارجی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده‌ام؛ امری که بدون همراهی آن شهیده مکرمه، بی‌تردید میسر نمی‌شد.

بی‌گمان، کسانی که جنگ را بر ملت ایران تحمیل کردند، دستان خود را به خون انسان‌هایی آلوده‌اند که هر یک سندی روشن بر مظلومیت و ایستادگی ملت سرافراز ایران اسلامی هستند.

اینجانب این ضایعه را به جنابعالی، فرزندان محترم و خانواده معزز، تبریک و تسلیت عرض نموده، از درگاه خداوند متعال برای آن فقیده سعیده علو درجات و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.

علی اکبر ولایتی

مشاور امور بین الملل مقام معظم رهبری