فرماندار گیلانغرب: ذخیره آب در سدهای گیلانغرب رشد چشمگیری یافت

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت رضایی بعد از ظهر شنبه در جریان بازدید میدانی به همراه معاون هماهنگی امور عمرانی از سد کلهشک و دایک، آخرین وضعیت منابع آبی و ذخایر سدهای شهرستان گیلانغرب را مورد بررسی قرار داد.
فرماندار گیلانغرب در این بازدید با اشاره به اثرات بسیار مثبت بارشهای اخیر اظهار داشت: خوشبختانه حجم ذخیره آب سد کلهشک که پیشتر حدود چهار میلیون مترمکعب بود، در پی نزولات آسمانی اخیر با رشد چشمگیری به ۱۰ میلیون مترمکعب افزایش یافته است و این سد هماکنون در شرایط بسیار مطلوبتری نسبت به ماههای گذشته قرار دارد.
وی همچنین با بیان آمار ذخایر دیگر سدهای منطقه افزود: سد زاگرس نیز هماکنون در حجم ۴۳ میلیون مترمکعب قرار دارد که این میزان ذخیرهسازی، نشاندهنده وضعیت مناسب منابع آبی شهرستان است و نویدبخش روزهای امیدوارکنندهای در تأمین آب بخشهای مختلف خواهد بود.
رضایی در ادامه سخنان خود با اشاره به افزایش قابل توجه دبی آب چشمه سراب، تصریح کرد: خوشبختانه دبی این چشمه نیز بهطور محسوسی افزایش یافته و حجم فعلی مخزن آن به چهار میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب رسیده است.
فرماندار شهرستان گیلانغرب با تأکید بر اینکه این شهرستان در حال حاضر از نظر ذخایر آبی در وضعیت مطلوبی قرار دارد، خاطرنشان کرد: استمرار این شرایط خوب، نیازمند مدیریت صحیح و اصولی مصرف آب، صیانت دقیق از منابع موجود و همچنین همراهی و همکاری همهجانبه شهروندان و بهرهبرداران است.
وی در پایان، بارشهای رحمت الهی را نعمتی بزرگ برشمرد و این شرایط را فرصتی ارزشمند برای تقویت منابع آبی و ایجاد پایداری بیشتر در حوزههای کشاورزی، تأمین آب شرب و رفع نیازهای زیستمحیطی شهرستان گیلانغرب عنوان کرد.
