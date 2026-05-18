فرماندار گیلانغرب: طبیعت سرسبز گیلانغرب امانت بزرگی در دست ماست

به گزارش خبرنگار مهر، حشمت رضایی ظهر دوشنبه در نشست ستاد مدیریت بحران و کمیته اطفای حریق شهرستان گیلانغرب با تمجید از نزول برکات آسمانی در ماه‌های اخیر اظهار کرد: بارندگی‌های مطلوب امسال موجب احیا و سرسبزی بی‌نظیر طبیعت منطقه شده است که صیانت از این جلوه‌های زیبا، نیازمند عزم راسخ و همدلی همگانی در روزهای پیش رو است.

وی با بیان اینکه گیلانغرب در سال جاری رتبه‌های نخست بارندگی را در سطح استان کرمانشاه به خود اختصاص داده است، افزود: به برکت این بارش‌ها، شاهد پوشش گیاهی و جنگلی بسیار انبوه در ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی حفاظت‌شده شهرستان هستیم که این سرمایه خدادادی علاوه بر بخشیدن نشاط به جامعه، منبع اصلی معیشت و دامپروری اراضی منطقه به شمار می‌رود.

لزوم آسیب‌شناسی و کاهش خسارت‌های سال گذشته

فرماندار گیلانغرب به تشریح کارنامه حوادث سال گذشته پرداخت و خاطرنشان کرد: در سال گذشته بیش از ۵۰ فقره آتش‌سوزی در اراضی شهرستان به وقوع پیوست که متأسفانه سبب خاکستر شدن افزون بر ۹۰۰ هکتار از عرصه‌های منابع طبیعی شد؛ از این رو امسال با برنامه‌ریزی دقیق‌تر و بهره‌گیری از توان عوامل اجرایی، به دنبال آن هستیم تا این خسارت‌ها را به کمترین میزان ممکن برسانیم.

رضایی صیانت از جنگل‌ها و مراتع ملی را پاسداری از حقوق عامه دانست و تصریح کرد: از دهیاران به عنوان پل ارتباطی حاکمیت و مردم انتظار می‌رود با سازماندهی داوطلبان محلی، بستر مراقبت همگانی را فراهم کنند و با هوشیاری کامل، مانع از آن شوند که برخی اختلافات یا سوءتفاهم‌های محلی به این سرمایه ارزشمند خدادادی آسیب وارد کند.

استقرار شناور امکانات اطفای حریق در نقاط حادثه‌خیز

وی در پایان بر آمادگی صددرصدی نیروهای امدادی و گسیل تجهیزات تاکید کرد و یادآور شد: هماهنگی‌های لازم صورت گرفته تا ادوات و امکانات اطفای حریق به صورت منعطف و شناور در نقاط مختلف و حساس شهرستان مستقر شوند تا در صورت بروز هرگونه حادثه احتمالی، با سرعت عمل بالا در کنار مردم اقدام کنند.

رضایی هدف اصلی این ستاد را مدیریت پیشگیرانه برای گذر از فصل گرما دانست و ابراز امیدواری کرد که با مشارکت مسئولانه مردم و دهیاران، تابستانی آرام و سرسبز در پناه زاگرس سپری شود.