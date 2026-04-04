کرمی: بازسازی حسینیه اعظم زنجان وارد فاز اجرایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام مختار کرمی با اشاره به آخرین وضعیت بازسازی حسینیه اعظم آسیبدیده در این شهر اظهار داشت: از روز وقوع حادثه تاکنون چندین جلسه تخصصی برای بازسازی برگزار شده و بنا داریم کار را بهصورت فازبهفاز پیش ببریم.
وی با بیان اینکه تعیین دقیق میزان خسارت در دستور کار قرار دارد، افزود: کارشناسان ما مشغول برآورد و تعیین خسارت هستند و پیشبینی میشود ظرف دو تا سه روز آینده جمعبندی نهایی این ارزیابیها انجام شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با اشاره به اصلاح طرح توسعه حسینیه تصریح کرد: اصلاح طرح توسعه حسینیه توسط واحد فنی در حال پیگیری است و جانمایی، آزادسازی و هماهنگی با سازمان اوقاف، مدیران اوقاف و اخذ مجوزهای لازم در دستور کار قرار گرفته است.
حجتالاسلام کرمی درباره تمهیدات مالی بازسازی این مکان مذهبی گفت:هیئتامنای حسینیه در حال افتتاح حسابهای ارزی و جاری ویژه بازسازی هستند و انشاءالله بهزودی کار بازسازی حسینیه را آغاز میکنیم و این مکان مقدس را بهتر از قبل خواهیم ساخت.
وی با اشاره به مشارکت خیرین در این طرح خاطرنشان کرد: افراد خیری از داخل استان، سایر نقاط کشور و همچنین از خارج از کشور اعلام آمادگی کردهاند که در بازسازی حسینیه کمک کنند، هرچند هنوز اقدام عملی جدی از سوی آنان انجام نشده است.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان همچنین به موضوع کتابخانه حسینیه اشاره کرد و افزود: برخی دفاتر مراجع عظام و تعدادی از علما اعلام آمادگی کردهاند که هم در بازسازی کتابخانه حسینیه مشارکت کنند و هم تعدادی کتاب برای جبران کتابهای از بینرفته اختصاص دهنند..
حجتالاسلام کرمی درباره زمانبندی پیشبینیشده برای اتمام بازسازی این پروژه مذهبی گفت: اگر کارها طبق برنامه و با همین روند پیش برود، پیشبینی ما این است که بازسازی حسینیه ظرف حدود یکسال به پایان برسد.
وی با تأکید بر اینکه اطلاعات درباره روند بازسازی گسترده است، اظهار داشت: لازم است این اطلاعات بهطور کامل جمعبندی شود و در روزهای آینده جزئیات تکمیلی درباره مراحل بازسازی و نحوه مشارکت مردم و خیرین از طریق روابط عمومی ادارهکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان به اطلاع عموم خواهد رسید.
این مقام مسئول با اشاره به حمایت ویژه سازمان اوقاف از روند بازسازی حسینیه آسیبدیده اظهار داشت: سازمان اوقاف در سطح ملی اعلام آمادگی کامل کرده تا با تفویض اختیار به استان زنجان، تمامی همکاریهای لازم را برای تسریع در بازسازی انجام دهد.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان تصریح کرد: سازمان اوقاف اعلام کرده است که در حوزه بازسازی این حسینیه، هر نوع همکاری، هماهنگی و صدور مجوز لازم با اختیاری که به استان داده شده، در داخل زنجان انجام خواهد شد و هدف اصلی از این تصمیم، کوتاه کردن مسیرهای اداری و سرعتبخشی به مراحل عملیاتی بازسازی است
